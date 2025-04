Sanremo, Porto Vecchio al buio da settimane: l’allarme dei commercianti "Così non possiamo lavorare"

È un grido d’allarme e insieme una denuncia quello che arriva dal Porto Vecchio di Sanremo, dove da settimane l’intera zona lato nord di corso Nazario Sauro – dal sottopassaggio fino all’area del ristorante Napulè – è completamente al buio. Nelle ore serali, tutti i lampioni sono spenti e, nonostante le numerose segnalazioni ad Amaie Energia e alla Polizia Locale, il problema non è ancora stato risolto. A poche ore da Pasqua, l’assenza di illuminazione pubblica sta diventando un danno pesante per le attività commerciali della zona.

"Siamo al buio totale ogni sera – denunciano i commercianti –. Le lampade non funzionano da tempo, abbiamo segnalato più volte ma nessuno è intervenuto. È una situazione inaccettabile: i clienti hanno paura a passeggiare in questa parte del porto, l’atmosfera è desolante, e a rimetterci siamo sempre noi. Siamo alla vigilia di Pasqua e stiamo lavorando pochissimo: non sapere se e quando sistemeranno il guasto è davvero demoralizzante".

Sul caso è intervenuto anche il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Il Grande: "Il servizio è inaccettabile. In diverse zone della città si registrano problemi di illuminazione pubblica, ma il Porto Vecchio è una vetrina fondamentale per Sanremo, specie nei periodi festivi. Chiederemo ufficialmente delucidazioni e avviserò personalmente gli uffici per risollecitare la risoluzione del problema".

Intanto, i commercianti aspettano risposte concrete. La Pasqua è alle porte, ma senza luce anche la speranza di attrarre visitatori rischia di restare... al buio.