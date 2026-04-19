Il Ponente celebra il Made in Italy: a Chiusanico CNA Imperia unisce artigianato, turismo e identità territoriale (foto)

Il cuore pulsante del Ponente ligure ha celebrato la Giornata Nazionale del Made in Italy all’Oleificio Raineri di Chiusanico. Una domenica dedicata alle arti, ai territori e alle esperienze, firmata da CNA Imperia con la partecipazione dell’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi.

“Spostare i flussi turistici con nuove esperienze e scoperte del territorio sarà il valore aggiunto della politica turistica del futuro – ha sottolineato Lombardi – Nel 2025 abbiamo raggiunto un milione di visitatori in più rispetto all’anno precedente. Abbiamo in mano una forte potenzialità e ai turisti del futuro dobbiamo far conoscere il territorio. Già il 42% dei turisti stranieri apprezza le attività artigianali e le nuove esperienze, soprattutto nell’entroterra. In questa prospettiva, l’Arti‑Turismo emerge come espressione contemporanea di tale sapere, rendendo il lavoro artigiano visibile, accessibile e partecipabile, e trasformandolo in esperienza culturale”.

Un evento che ha avuto come obiettivo proprio quello di trasformare il “saper fare” locale in un prodotto turistico d’eccellenza. “La scelta della location di Chiusanico – ha spiegato Luciano Vazzano, direttore provinciale di CNA – non è casuale: l’Oleificio Raineri rappresenta la sintesi perfetta tra tradizione e innovazione. Con questa iniziativa vogliamo rafforzare il valore delle nostre produzioni, a partire dall’olio del Ponente ligure, e dell’artigianato artistico, che rappresentano un patrimonio unico da promuovere e rendere sempre più accessibile anche attraverso il turismo esperienziale”.

Il clou della giornata è stata la tavola rotonda “Artigianato e Food: il sapere che diventa identità”. “Esperti, giornalisti e accademici si sono confrontati sulla necessità di legare indissolubilmente la produzione alla cultura del territorio”, ha precisato Graziano Poretti, presidente di CNA Imperia.

La conferenza ha visto la partecipazione di Andrea Zanini, professore associato dell’Università di Genova e Direttore del Campus di Imperia, Maurizio Pescari, giornalista e scrittore esperto di enogastronomia, e Stefano Pezzini, giornalista e scrittore ligure. A moderare l’incontro la giornalista Ilaria Salerno. Tra i momenti più interessanti, la visita al Museo delle Latte, una collezione che racconta l’evoluzione del design e della comunicazione legata all’oro giallo ligure.

A evidenziare il valore strategico dell’iniziativa anche la presidente CNA Turismo e Commercio Imperia, Fulvia Proia: “Eventi come questo rappresentano un’opportunità concreta per costruire e proporre pacchetti turistici esperienziali, capaci di mettere in rete imprese, artigiani e territorio. Il turista oggi cerca autenticità e coinvolgimento: entrare nei luoghi della produzione, vivere esperienze dirette e conoscere chi crea valore è la chiave per rendere il nostro territorio competitivo e attrattivo”.

All’interno dell’Oleificio Raineri è stata allestita l’area Arti‑Villaggio, dedicata agli artigiani locali. “Gli Arti‑Maestri hanno aperto le porte alla loro conoscenza attraverso laboratori pratici – ha puntualizzato Vazzano – la risposta concreta alla domanda internazionale di un turismo identitario, dove il visitatore non è più un semplice spettatore, ma un partecipante attivo”.

L’evento ha guardato anche al futuro con la partecipazione degli studenti dell’Istituto Alberghiero di Alassio e della chef Paola Chiolini. Insieme hanno celebrato la cucina italiana, neo‑patrimonio UNESCO, sottolineando l’importanza del passaggio generazionale delle competenze.

Con la presenza di tour operator e giornalisti, CNA Imperia lancia una sfida ambiziosa: trasformare l’eccellenza manifatturiera e agroalimentare nella leva strategica per un nuovo modello di sviluppo economico e turistico della Liguria.