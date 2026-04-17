Trasporto pubblico locale, a Imperia una tavola rotonda sul futuro di Riviera Trasporti e del servizio

Si terrà mercoledì prossimo alle 10, alla Sala Multimediale della Camera di Commercio di Imperia, la tavola rotonda dal titolo “S.O.S. Trasporto Pubblico Locale. Riviera Trasporti S.p.A. - Dal Concordato all’affidamento in house… e poi?”, promossa da CISL Imperia e FIT CISL Liguria. L’incontro vedrà la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali e del tessuto economico e sindacale del territorio: Claudio Scajola, Presidente della Provincia e Sindaco di Imperia; Marco Scajola, Assessore regionale ai Trasporti; Valentino Zanin, Consigliere di amministrazione di Riviera Trasporti; Enrico Lupi, Presidente Confcommercio Imperia; Sergio Scibilia, Presidente Confesercenti Imperia; e Mauro Scognamillo, Segretario generale FIT CISL Liguria.

A moderare l’incontro sarà la responsabile CISL Imperia, Antonietta Pistocco, che sottolinea l’importanza dell’iniziativa: “Sarà un’occasione importante per affrontare in modo costruttivo una delle criticità più profonde della nostra provincia con i rappresentanti delle Istituzioni, delle associazioni sindacali e datoriali”. Al centro del dibattito il tema del trasporto pubblico locale (TPL), definito come un servizio essenziale per garantire il diritto alla mobilità. “Deve essere organizzato e regolamentato in maniera ottimale per garantire sicurezza, continuità, accessibilità, affidabilità ed efficienza”, evidenzia Pistocco, sottolineando anche il ruolo strategico del TPL nella valorizzazione del territorio, nella coesione sociale e nell’uguaglianza dei cittadini.

Non manca una riflessione critica sulla situazione attuale: “Purtroppo la nostra azienda di trasporto pubblico versa da troppi anni in una situazione di difficoltà; scelte inopportune, crisi e mancanza di risorse ne hanno minato progressivamente il servizio e l’immagine. È il momento di invertire la rotta”. L’obiettivo della tavola rotonda è quello di favorire un confronto concreto e costruttivo da cui possano emergere analisi, proposte e impegni condivisi, utili a creare sinergie per il rilancio del servizio. “Solo insieme si possono affrontare e risolvere problemi così trasversali”, conclude Pistocco, auspicando una maggiore consapevolezza collettiva sul tema.