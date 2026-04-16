Ventimiglia, rimossa la vecchia cabina telefonica in via Milite Ignoto (Foto)

E' stata rimossa la vecchia cabina telefonica in via Milite Ignoto a Ventimiglia. L'intervento è avvenuto questa mattina.

Il presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari ha assistito alle operazioni di rimozione. "Finalmente ce l'abbiamo fatta, è stata rimossa la vecchia cabina telefonica di via Milite Ignoto" - commenta il presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari - "Ci è voluto un po' di tempo perché ci sono state problematiche tra Telecom Italia e Enel per lo sgancio della corrente elettrica della cabina telefonica ma ci siamo riusciti".

Un intervento che era stato richiesto dall'Amministrazione Di Muro dall'inizio del mandato visto che la cabina era, da tempo, inutilizzabile e in stato di abbandono. "La vecchia cabina telefonica di Via Milite Ignoto non c’è più" - dice il vicesindaco Marco Agosta - "Ringrazio l'ufficio tecnico per il lavoro svolto".