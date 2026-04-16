Ventimiglia istituisce l’albo dei musicisti: aperte le candidature per eventi e manifestazioni

E' stato pubblicato un avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un albo (elenco) di gruppi musicali e operatori musicali disponibili ad esibirsi nell’ambito di eventi organizzati e patrocinati dall’Ente. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare le realtà artistiche del territorio locale e di disporre di un bacino qualificato di soggetti cui attingere per l’organizzazione di spettacoli ed esibizioni musicali nell’ambito di manifestazioni, eventi e iniziative promosse dal Comune.

L’avviso è rivolto a gruppi musicali, band, operatori musicali singoli, DJ e performer, prevalentemente operanti nel territorio locale o provinciale, interessati a manifestare la propria disponibilità. Si precisa che l’iscrizione all’albo non comporta alcun diritto all’affidamento di incarichi né costituisce graduatoria, in quanto la procedura è finalizzata esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse. L’elenco potrà essere utilizzato dal Comune di Ventimiglia per l’organizzazione di eventi istituzionali, manifestazioni turistiche e culturali e iniziative di animazione urbana, quali, a titolo esemplificativo, la Notte Bianca, le feste patronali e rassegne musicali.

Gli eventuali incarichi saranno conferiti mediante affidamento diretto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e adeguatezza dell’offerta rispetto alle caratteristiche dell’evento. Possono presentare domanda operatori musicali maggiorenni, gruppi e band con almeno un referente maggiorenne, nonché soggetti in possesso dei requisiti generali per contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Le domande dovranno essere trasmesse tramite PEC all’indirizzo comune.ventimiglia@legalmail.it oppure via email a turismo@comune.ventimiglia.im.it o consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

Alla domanda dovranno essere allegati la richiesta di iscrizione, una breve descrizione artistica con indicazione del genere musicale e della composizione del gruppo, eventuale materiale informativo quali link, video, social, fotografie o sito web, nonché l’indicazione del compenso richiesto, da intendersi a carattere meramente orientativo e non vincolante per l’Ente.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare l’avviso completo pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ventimiglia.