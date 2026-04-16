Ventimiglia, al via il cantiere della passerella sul fiume Roya: oggi la prima riunione operativa con Di Muro (Foto)

Si è svolta nel pomeriggio di oggi la prima riunione operativa presso l’ufficio mobile allestito nel cantiere della passerella in piazza Marconi, alla Marina San Giuseppe, presieduta dal sindaco Flavio Di Muro. All’incontro hanno partecipato i tecnici dell’impresa Giuggia insieme all’ingegnere Stefano Sciandra, all’ingegnere Stefana Rossi, responsabile della sicurezza, e all’ingegnere Gianni Rolando, direttore dei lavori.

Durante la riunione sono state esaminate nel dettaglio le fasi di allestimento del cantiere, caratterizzato da un elevato grado di complessità tecnica legato alle specificità dell’opera. Parallelamente, è stato completato lo stoccaggio dei tubi necessari alla realizzazione del guado, struttura fondamentale per consentire l’accesso all’alveo del fiume e dare avvio alle lavorazioni iniziali, a partire dalla perizia archeologica e dalla bonifica bellica.

L’intervento, come emerso dal confronto tra i tecnici, procede nel rispetto del cronoprogramma. “Secondo le previsioni condivise”, già entro la prossima settimana prenderanno il via i lavori per la realizzazione del guado, primo passo concreto verso la costruzione della nuova infrastruttura.