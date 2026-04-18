Entroterra ligure, oltre un milione dalla Regione: fondi per sicurezza, viabilità e servizi nei piccoli Comuni

Regione Liguria continua a investire concretamente nello sviluppo e nella sicurezza dell’entroterra, destinando nuove risorse del Fondo Strategico Regionale a interventi mirati nei territori rurali per un importo complessivo di oltre un milione di euro.



“Con questi finanziamenti – dice l’assessore regionale all’Agricoltura e all’Entroterra Alessandro Piana – rafforziamo la nostra azione a sostegno dei piccoli Comuni, migliorando infrastrutture, sicurezza e servizi essenziali. L’entroterra non è marginale, ma rappresenta un pilastro fondamentale dell’identità e della crescita della Liguria. Si tratta di interventi concreti – prosegue Piana – che migliorano la qualità della vita dei cittadini, sostengono le attività produttive e rendono i territori più sicuri e attrattivi. Continuiamo a lavorare per un entroterra vivo, presidiato e capace di offrire opportunità”.



Nel dettaglio, gli interventi finanziati riguardano diverse province liguri e rispondono a esigenze concrete dei territori.



Nel Comune di Pieve di Teco (IM) vengono stanziati 198 mila euro per la realizzazione di un distaccamento rurale dei Vigili del Fuoco nel Parco Regionale delle Alpi Liguri, un presidio strategico per la prevenzione e la gestione delle emergenze in un’area particolarmente delicata sotto il profilo ambientale.



A Caravonica (IM) sono destinati 217.800 euro per la riqualificazione della via Don Paolo Thomatis, intervento che migliorerà la viabilità locale e la qualità di vita del borgo.



Nel savonese, a Massimino (SV), il finanziamento di 180 mila euro consentirà la realizzazione di nuova viabilità a servizio delle frazioni San Pietro, Selvagni e Cerri, favorendo il collegamento e contrastando l’isolamento delle comunità locali.



Importanti risorse anche nello spezzino: a Beverino (SP) oltre 226 mila euro saranno impiegati per la regimazione delle acque meteoriche e la messa in sicurezza di alcune strade comunali, con benefici diretti sulla prevenzione del dissesto idrogeologico.



Infine, nel genovese, a Busalla (GE), vengono stanziati 250 mila euro per la rifunzionalizzazione degli spazi della casa del custode di Villa Borzino, destinati a diventare un laboratorio per la trasformazione alimentare, con ricadute positive sulla filiera agricola locale.



Il totale degli investimenti, a fronte di un cofinanziamento dei Comuni interessati, supera 1,19 milioni di euro, a conferma la sinergia tra enti locali e Regione.