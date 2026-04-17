Arci Imperia, Donatella Lasagna nuova presidente: continuità e impegno su diritti, inclusione e solidarietà

Arci Imperia ha una nuova guida. Nel corso del consiglio di giovedì 16 aprile, la Direzione Provinciale ha eletto Donatella Lasagna quale nuova presidente dell’associazione.

L’elezione è avvenuta nel ricordo affettuoso e commosso di Khalid Rawash, scomparsa prematuramente lo scorso 4 aprile. La nuova presidente ha voluto sottolineare la volontà di proseguire nel solco tracciato, rinnovando l’impegno dell’associazione nei progetti di solidarietà internazionale, con particolare attenzione alla Palestina.

Arci Imperia, che conta 8 associazioni territoriali e circa 1200 iscritti, rappresenta una realtà consolidata del terzo settore provinciale. Le sue attività spaziano dai diritti e pari opportunità alle politiche per l’infanzia fragile, dal servizio civile nazionale fino all’inclusione socio-lavorativa e al lavoro nelle carceri.

Lasagna, già vicepresidente vicaria, è attiva sul territorio da oltre 25 anni ed è fondatrice dell’associazione educativa e ricreativa “Il Campo delle Fragole”, affiliata Arci e nata nel 1999.

Nel suo primo intervento da presidente ha dichiarato: “Offriamo risposte concrete ai bisogni dei bambini e della famiglia, la quale può trovare sostegno, condivisione ed un valido supporto nella crescita dei propri bimbi; nello stesso tempo contribuiamo con iniziative culturali ed educative a migliorare la comunità che ci circonda”.

Lo sguardo è ora rivolto al prossimo appuntamento di ottobre, quando l’associazione sarà chiamata a rinnovare la direzione in occasione del Congresso. Un passaggio importante per rilanciare l’impegno nella cooperazione nazionale e internazionale, con particolare attenzione alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona e all’educazione alla pace.

Nel solco dei suoi valori antifascisti, Arci Imperia ribadisce infine il proprio impegno per la pace e la nonviolenza.