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Attualità | 17 aprile 2026, 16:28

Arci Imperia, Donatella Lasagna nuova presidente: continuità e impegno su diritti, inclusione e solidarietà

Eletta il 16 aprile dalla Direzione provinciale, raccoglie l’eredità di Khalid Rawash e rilancia i progetti sociali, con attenzione alla Palestina

Donatella Lasagna nuova presidente di Arci Imperia.

Donatella Lasagna nuova presidente di Arci Imperia.

Arci Imperia ha una nuova guida. Nel corso del consiglio di giovedì 16 aprile, la Direzione Provinciale ha eletto Donatella Lasagna quale nuova presidente dell’associazione.

L’elezione è avvenuta nel ricordo affettuoso e commosso di Khalid Rawash, scomparsa prematuramente lo scorso 4 aprile. La nuova presidente ha voluto sottolineare la volontà di proseguire nel solco tracciato, rinnovando l’impegno dell’associazione nei progetti di solidarietà internazionale, con particolare attenzione alla Palestina.

Arci Imperia, che conta 8 associazioni territoriali e circa 1200 iscritti, rappresenta una realtà consolidata del terzo settore provinciale. Le sue attività spaziano dai diritti e pari opportunità alle politiche per l’infanzia fragile, dal servizio civile nazionale fino all’inclusione socio-lavorativa e al lavoro nelle carceri.

Lasagna, già vicepresidente vicaria, è attiva sul territorio da oltre 25 anni ed è fondatrice dell’associazione educativa e ricreativa “Il Campo delle Fragole”, affiliata Arci e nata nel 1999.

Nel suo primo intervento da presidente ha dichiarato: “Offriamo risposte concrete ai bisogni dei bambini e della famiglia, la quale può trovare sostegno, condivisione ed un valido supporto nella crescita dei propri bimbi; nello stesso tempo contribuiamo con iniziative culturali ed educative a migliorare la comunità che ci circonda”.

Lo sguardo è ora rivolto al prossimo appuntamento di ottobre, quando l’associazione sarà chiamata a rinnovare la direzione in occasione del Congresso. Un passaggio importante per rilanciare l’impegno nella cooperazione nazionale e internazionale, con particolare attenzione alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona e all’educazione alla pace.

Nel solco dei suoi valori antifascisti, Arci Imperia ribadisce infine il proprio impegno per la pace e la nonviolenza.

Redazione

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