Taggia affida per 5 anni la gestione delle spiagge libere attrezzate: bando da quasi 900mila euro

Il Comune di Taggia ha pubblicato un bando per l’affidamento della gestione delle spiagge libere attrezzate in concessione demaniale ad Amaie Energia e Servizi s.r.l., per una durata di 5 anni, eventualmente rinnovabili con provvedimento espresso dell’ente concedente. L’importo complessivo di gara è pari a 894.831,44 euro, con affidamento tramite procedura aperta e aggiudicazione basata sull’offerta economicamente più vantaggiosa.

I dettagli del bando

La gara, pubblicata oggi, prevede:

Scadenza per richieste di chiarimento: 4 maggio 2026 (ore 12:00)

4 maggio 2026 (ore 12:00) Termine per la presentazione delle offerte: 11 maggio 2026 (ore 23:50)

11 maggio 2026 (ore 23:50) Prima seduta pubblica amministrativa: 12 maggio 2026 (ore 09:30)

Il RUP è l’ingegnere Leonardo Perotto Ghi.

I tre lotti in gara

Il servizio è suddiviso in tre lotti, tutti attualmente aperti:

Lotto 1 – gestione della spiaggia libera attrezzata “La Fortezza”

Importo: 306.130,79 euro

– 306.130,79 euro Lotto 2 – gestione della spiaggia libera attrezzata “Bagni Ruffini”

Importo: 312.404,36 euro

– 312.404,36 euro Lotto 3 – gestione della spiaggia libera attrezzata “Bagni Comunali”

Importo: 276.296,29 euro

Modalità di partecipazione

Gli operatori economici potranno presentare la propria candidatura caricando busta amministrativa, tecnica ed economica entro la scadenza prevista. L’affidamento rappresenta un passaggio rilevante per la gestione dei servizi balneari cittadini, con l’obiettivo di garantire qualità, efficienza e valorizzazione delle spiagge libere attrezzate del territorio.