Farmacia comunale di Ospedaletti, apertura fissata per l’11 maggio

Sarà l’11 maggio il giorno in cui la farmacia comunale di Ospedaletti aprirà le porte nella nuova sede di via Roma. La conferma è arrivata dal sindaco Daniele Cimiotti, il quale ha offerto un riferimento preciso a un passaggio atteso da tempo.

Il trasferimento rappresenta uno degli interventi più concreti portati avanti dall’amministrazione negli ultimi mesi, con un obiettivo che non si limita al semplice spostamento di sede. Dietro la scelta, infatti, si intrecciano valutazioni di natura economica e una visione più ampia legata alla configurazione del centro cittadino.

Via Roma, per anni punto di riferimento commerciale e sociale del paese, negli ultimi tempi ha visto ridursi progressivamente la propria centralità. Come più volte ricordato nei vari Consigli comunali, l’arrivo della farmacia comunale si inserisce in una logica di riattivazione, con l’obiettivo di generare nuove presenze e incentivare il passaggio quotidiano di residenti e utenti.

L’apertura dell’11 maggio segnerà così non solo l’avvio operativo della nuova sede, ma anche un primo banco di prova per capire se il trasferimento sarà in grado di incidere sull’equilibrio urbano e sulla vivibilità della zona.