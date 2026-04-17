L'aeroporto di Nizza amplia il Terminal 2 per gestire fino a 18 milioni di passeggeri annui entro pochi anni

L’aeroporto di Nizza Costa Azzurra compie un passo decisivo verso il futuro con l’ampliamento del Terminal 2, inaugurato ufficialmente nei giorni scorsi. La notizia è stata pubblicata dal quotidiano 'Nice Matina'. Un progetto da 130 milioni di euro che punta a migliorare l’esperienza dei passeggeri e a rispondere a una crescita costante del traffico. Negli ultimi anni, infatti, lo scalo ha registrato un aumento significativo dei viaggiatori. Come ha sottolineato il presidente del CdA, Franck Goldnadel, “negli ultimi due o tre anni, abbiamo accolto più compagnie aeree e più passeggeri in strutture che non erano state progettate per questo”. Il traffico è passato da 14,35 milioni di passeggeri nel 2019 a 15,23 milioni nel 2025, con tre milioni di viaggiatori in più.

L’obiettivo dichiarato è ambizioso: arrivare ad almeno 18 milioni di passeggeri annui tra Terminal 1 e 2. L’ampliamento, tuttavia, non comporterà un aumento della capacità degli aeromobili, ma un miglioramento delle infrastrutture e dei servizi. Il nuovo edificio, che si estende su 23.058 metri quadrati, sarà completamente accessibile nei prossimi giorni. Tra le principali novità spiccano 36 nuovi banchi check-in, un’area di smistamento bagagli aggiuntiva e spazi più ampi per i controlli di sicurezza e passaporti. Importanti anche i miglioramenti operativi: sei nuovi gate compatibili Schengen e non Schengen, passerelle dirette verso gli aeromobili (eliminando le navette) e una riorganizzazione degli spazi commerciali, con un nuovo duty-free, punti ristoro e la nuova lounge VIP “Levity Lounge”.

Secondo l’aeroporto, queste innovazioni garantiranno “un viaggio più agevole e operazioni più flessibili”, soprattutto in vista della stagione estiva e dei grandi eventi della regione. Parallelamente, resta cruciale il tema dei ritardi legati al controllo del traffico aereo. Il ministro dei Trasporti Philippe Tabarot ha evidenziato come “le prestazioni del controllo del traffico aereo non siano sempre all’altezza”, causando disagi a passeggeri e compagnie. Per affrontare il problema, sono stati annunciati quasi 30 nuovi controllori tra Nizza e Aix-en-Provence, pari a un aumento del 10% del personale, insieme a una riorganizzazione del lavoro e all’introduzione di sistemi biometrici. I primi risultati sono incoraggianti: -20% di ritardi a marzo 2026 e -40% a inizio aprile rispetto all’anno precedente.

Resta aperta la questione del futuro sviluppo dello scalo. Tra le ipotesi, anche la costruzione di un Terminal 3, ma per ora, come ha precisato Goldnadel, “tutto è sul tavolo, ma nulla è deciso”. Alla cerimonia inaugurale era presente anche il Principe Alberto II di Monaco, la cui partecipazione riflette il ruolo strategico del Principato: Monaco detiene infatti il 12,5% della società aeroportuale dal 2017, consolidando la propria posizione come attore chiave nella gestione dello scalo. Con l’ampliamento del Terminal 2, l’aeroporto di Nizza si prepara dunque a sostenere la crescita futura, tra turismo internazionale, grandi eventi e nuove sfide infrastrutturali.