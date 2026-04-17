Nell'imperiese open day nelle Case della Comunità: un weekend dedicato alla salute di prossimità

Un week-end dedicato alla salute di prossimità e alla conoscenza dei servizi sanitari territoriali a disposizione dei cittadini: sabato 18 e domenica 19 aprile tutte le Case della Comunità della Liguria, oltre alla consueta presenza nei fine settimana dei medici di medicina generale, offriranno visite e varie prestazioni, gratuite, ad accesso diretto.

Un modo per diffondere maggiormente la conoscenza e l’abitudine a servirsi di queste strutture sempre più centrali nel Servizio sanitario regionale.

L’iniziativa mira a rafforzare il legame tra cittadini e servizi sanitari locali, promuovendo un modello di assistenza accessibile e integrata sul territorio.

I cittadini potranno usufruire di consulenze mediche, controlli e prestazioni sanitarie gratuite, oltre a ricevere informazioni sui servizi disponibili: le Case della Comunità HUB, per questa iniziativa, saranno aperte sabato 18 e domenica 19 aprile dalle 8 alle 20, mentre le Case della Comunità SPOKE, sabato 18 aprile dalle 8 alle 20 e domenica 19 aprile dalle 8 alle 13.

Le Case della Comunità sono il cuore del cambiamento della sanità territoriale, un presidio fondamentale per la gestione dei bisogni di salute di bassa e media complessità. Al loro interno è sempre presente, ad accesso diretto, un medico di medicina generale, affiancato da un’ampia rete di servizi specialistici e professionisti sanitari.

Il dettaglio in Asl1:

Casa della Comunità di Imperia (HUB): via Acquarone, 9 (Palasalute - piano terra)

Apertura Open Day: 18 e 19 aprile dalle 8 alle 20

Servizi offerti

· Accoglienza ed informazione sulle attività della Casa della Comunità

· Colloqui e visite con il medico di assistenza primaria della Casa della Comunità

· Centro screening: dalle 9 alle 18. Info sui percorsi gratuiti di screening; prenotazione screening (Pap test, HPV, mammografia), ritiro provette screening colon retto; distribuzione materiale informativo su corretti stili di vita + Pillole di gestione dello stress (mindfulness)

· Attività di informazione, counselling e sensibilizzazione su sani stili di vita e prevenzione dei fattori di rischio malattie croniche, con la partecipazione di specialisti Asl1:

o 18 aprile: dalle 9 alle 13 dietista, oculista, urologo - dalle 15 alle 18 cardiologo

o 19 aprile: dalle 9 alle 13 dietista - dalle 9 alle 18 cardiologo

Saranno inoltre le presenti le seguenti Associazioni della Consulta della Associazioni di volontariato e tutela di Asl1:

· 18 aprile: dalle 9 alle 13 AISLA, ALFaPP, AVO, Centro Tutela Diritti del Malato - dalle 10.30 alle 12.30 AFMA Ponente

· 19 aprile: dalle 8 alle 12 Associazione Parkinsonauti - dalle 10.30 alle 12.30, AFMA Ponente - dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 AVO

Casa della Comunità di Sanremo (HUB): via S. Francesco (nuovo Palasalute - secondo piano)

Apertura Open Day: 18 e 19 aprile dalle 8 alle 20

Servizi offerti

· Accoglienza ed informazione sulle attività della Casa della Comunità

· Colloqui e visite con il medico di assistenza primaria della Casa della Comunità

· Centro screening: dalle 9 alle 18. Info sui percorsi gratuiti di screening; prenotazione screening (Pap test, HPV e mammografia), ritiro provette screening colon retto; distribuzione materiale informativo su corretti stili di vita

· Attività di informazione, counselling e sensibilizzazione su sani stili di vita prevenzione dei fattori di rischio malattie croniche, con la partecipazione di specialisti Asl1:

o 18 aprile: dalle 9 alle 13 otorino, dietista, cardiologo dalle 9 alle 12

o 19 aprile: dalle 9 alle 13 neurologo, cardiologo dalle 9 alle 12

Saranno inoltre le presenti le seguenti Associazioni della Consulta della Associazioni di volontariato e tutela di Asl1:

· 18 aprile: dalle 15 alle 17 ALFaPP e Cittadinanza Attiva (Tribunale diritti malato)

· 19 aprile: dalle 9 alle 13 AISLA - dalle 10.30 alle 12.30 ALFaPP - dalle 15 alle 18 Centro Tutela Diritti Malato

Casa della Comunità di Bordighera (HUB): via Aurelia, 122 (piano terra)

Apertura Open Day: 18 e 19 aprile dalle 8 alle 20

Servizi offerti

· Accoglienza ed informazione sulle attività della Casa della Comunità

· Colloqui e visite con il medico di assistenza primaria della Casa della Comunità

· Centro screening: dalle 9 alle 18. Info sui percorsi gratuiti di screening; prenotazione screening (Pap test, HPV e mammografia), ritiro provette screening colon retto; distribuzione materiale informativo su corretti stili di vita

· Attività di informazione, counselling e sensibilizzazione su sani stili di vita e prevenzione dei fattori di rischio malattie croniche, con la partecipazione di specialisti Asl1:

o 19 aprile: dalle 9 alle 13 neurologo, infettivologo con esecuzione test rapidi gratuiti per epatite B, epatite C e HIV

Saranno inoltre le presenti le seguenti Associazioni della Consulta della Associazioni di volontariato e tutela di Asl1:

o 18 aprile: dalle 9 alle 13 Amici dei Disabili

Casa della Comunità di Taggia (SPOKE): via Brigate Partigiane (presso stazione ferroviaria Taggia - secondo piano)

Apertura Open Day: 18 aprile dalle 8 alle 20 - 19 aprile dalle 8 alle 13

Servizi offerti

· Accoglienza ed informazione sulle attività della Casa della Comunità

· Colloqui e visite con il medico di assistenza primaria della Casa della Comunità

· Centro screening: dalle 9 alle 18. Info sui percorsi gratuiti di screening; prenotazione screening (Pap test, HPV e mammografia), ritiro provette screening colon retto; distribuzione materiale informativo su corretti stili di vita

· Attività di informazione, counselling e sensibilizzazione su sani stili di vita e prevenzione dei fattori di rischio malattie croniche, con la partecipazione di specialisti Asl1:

o 18 aprile: dalle 9 alle 18 infettivologo con esecuzione test rapidi gratuiti per epatite B, epatite C e HIV

Casa della Comunità di Pieve di Teco (SPOKE): piazza Borelli (primo piano)

Apertura Open Day: 18 aprile dalle 8 alle 20 - 19 aprile dalle 8 alle 13

Servizi offerti

· Accoglienza ed informazione sulle attività della Casa della Comunità

· Colloqui e visite con il medico di assistenza primaria della Casa della Comunità

· Attività di informazione, counselling e sensibilizzazione su sani stili di vita e prevenzione dei fattori di rischio malattie croniche, con la partecipazione di specialisti Asl1:

o 18 aprile: dalle 9 alle 13 pediatra e dalle 15 alle 18 chirurgo vascolare

o 19 aprile: dalle 9 alle 11 neurologo

Saranno inoltre le presenti le seguenti Associazioni della Consulta della Associazioni di volontariato e tutela di Asl1:

· 18 aprile: dalle 9 alle 13 Associazione AIFO

· 19 aprile: dalle 9 alle 13 Associazione ALFaPP

Infine domenica 19 aprile dalle 9 alle 13 a Bordighera (Parco Hotel) e Sanremo (davanti al Cinema Centrale) saranno attivi due mezzi polifunzionali per effettuare piccoli screening.



