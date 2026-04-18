EuroApe 2026: da Vallebona prende il via il triennio di celebrazioni per gli 80 anni dell’Ape

Con EuroApe 2026, in programma il 18 e 19 aprile, prende il via da Vallebona il triennio di celebrazioni 2026–2028 dedicato agli 80 anni dell’Ape Piaggio, insieme ai 20 anni dell’Ape Club d’Italia. Due ricorrenze che non vengono concentrate in un’unica occasione, ma diventano l’avvio di un percorso distribuito nel tempo e nei territori.



Non è solo un anniversario industriale, ma il racconto di un mezzo che ha accompagnato lo sviluppo del Paese e che, nell’entroterra della Riviera dei Fiori, ritrova il suo legame originario con lavoro, prossimità e territorio. EuroApe 2026 è realizzato con il patrocinio della Regione Liguria e con il coinvolgimento diretto dei Comuni di Vallebona, Seborga e Camporosso.



"Per Vallebona ospitare EuroApe significa aprire il paese e metterlo in relazione con chi arriva – dichiara il Sindaco Alessandro Lantero – È un’occasione concreta per far conoscere il territorio senza snaturarlo, attraverso un evento che si costruisce insieme alle persone e che qui trova una dimensione autentica".



“Questo tipo di manifestazioni danno vivacità e divertimento al nostro bellissimo entroterra” - ha affermato l’assessore regionale ligure Marco Scajola “Complimenti agli organizzatori che hanno saputo radunare mezzi storici, ma soprattutto tantissime persone tra appassionati, turisti e semplici curiosi. Come Regione Liguria siamo al fianco dei Comuni, non solo nel sostenere iniziative come questa, ma anche nella costante valorizzazione dei borghi. Proprio qui a Vallebona abbiamo finanziato il recupero e il successivo riutilizzo di alcuni locali comunali trasformandoli in uno spazio davvero caratteristico dedicato a mostre ed esposizioni. Ritengo che il connubio tra rigenerazione urbana ed eventi rappresenti la strada giusta per rendere sempre di più i paesi belli e turisticamente attrattivi”.



Per due giorni Vallebona diventerà il punto di incontro tra apisti e appassionati provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi europei, confermando la dimensione internazionale di un evento che, dal 2006 a oggi, si è progressivamente consolidato. Non è una scelta progettuale, ma un tratto identitario: gli eventi dell’Ape Club d’Italia hanno sempre unito territorio e dimensione internazionale, espressione di una community apistica capace di muoversi e riconoscersi oltre i confini, dall’Italia verso il resto del mondo.



"EuroApe non è un evento che si guarda, è un evento che si attraversa – aggiunge Arianna Guglielmi, Assessore agli Eventi del Comune di Vallebona – Abbiamo lavorato perché ogni spazio del borgo diventasse parte del racconto, coinvolgendo attività, luoghi e persone in un’esperienza diffusa e riconoscibile". Il programma abbraccia l’intero borgo e la giornata di sabato 18 aprile sarà quella più diffusa e partecipata. Le attività si svilupperanno lungo tutto l’arco della giornata, tra degustazioni, musica, visite guidate e iniziative dedicate ai prodotti della Riviera dei Fiori, senza un unico centro ma con un percorso costruito tra piazze e vicoli, ristoranti e punti panoramici. L’accesso sarà libero e supportato da navette attive dalle 10 alle 22 da Bordighera.



In questo contesto si inseriscono l’inaugurazione della mostra “20 anni di Ape Club d’Italia”, ospitata all’AreA ArtE del Palazzo Comunale, e il live painting curato dall’associazione Venti d’Arte, che dalle 12.30 lavorerà direttamente su un’Ape, trasformandola progressivamente in un’opera.



Nel pomeriggio e in serata, l’Ape-ritivo riporterà il ritmo su una dimensione conviviale, unendo prodotti del territorio e l’accompagnamento della Banda, elemento riconoscibile della vita del borgo.

Domenica 19 aprile il programma si sposterà sulla strada. La ApeParade partirà da Vallebona alle ore 10 per raggiungere Seborga, dove gli equipaggi saranno accolti dal Sindaco Pasquale Ragni e da S.A.S. la Principessa Nina Menegatto. Il percorso proseguirà poi verso Camporosso, sede della fase conclusiva del fine settimana.

Una parte significativa dell’evento si costruisce proprio sulla partecipazione attiva di chi arriva: l’Ape Trophy, il trofeo turistico dedicato a chi sceglie di raggiungere Vallebona viaggiando in Ape, valorizza il percorso, il racconto e l’esperienza vissuta lungo la strada, rendendo il viaggio parte integrante dell’evento.



Saranno presenti il Presidente dell’Ape Club d’Italia Jean Claude Aiazzi, i membri del Direttivo nazionale – Luca Castellini, Davide Ciconte, Mirko Zambaldo, Roberto Gattiglia, Barbara Bongiorni e Pietro “Cati” Catalogna – insieme a esponenti del Vespa Club d’Italia, del Vespa World Club, di Piaggio Commercial e a numerose sezioni dell’Ape Club d’Italia.



"Con EuroApe apriamo un triennio che ha una dimensione chiaramente internazionale: l’Ape non rappresenta solo una storia industriale italiana, ma una comunità diffusa che oggi collega territori, culture e persone oltre i confini» – afferma Jean Claude Aiazzi, Presidente dell’Ape Club d’Italia".