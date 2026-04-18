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Attualità | 18 aprile 2026, 12:37

Nasce Sanremo-Scacchi Lab: online il nuovo blog dedicato al mondo degli scacchi

Uno spazio pensato per appassionati, curiosi e principianti con notizie, approfondimenti e strumenti per avvicinarsi alla cultura scacchistica in città

Nasce Sanremo-Scacchi Lab: online il nuovo blog dedicato al mondo degli scacchi

È nato Sanremo-Scacchi Lab, un nuovo blog dedicato a tutto ciò che riguarda il mondo degli scacchi nella città di Sanremo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per appassionati, curiosi e principianti, offrendo informazioni, approfondimenti e supporto a chiunque desideri avvicinarsi al gioco degli scacchi sul territorio.

Attraverso contenuti aggiornati e accessibili, Sanremo-Scacchi Lab si propone di contribuire alla diffusione della cultura scacchistica locale, creando uno spazio di condivisione e crescita per la comunità.

Qui il link per accedervi: sanremoscacchilab.blogspot.com

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