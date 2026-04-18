Vallebona, Scajola a EuroApe 2026: “Eventi così danno vivacità al nostro entroterra”

L’assessore regionale Marco Scajola ha partecipato oggi a Vallebona a EuroApe 2026. L’evento, organizzato dall’Ape Club d’Italia in occasione degli 80 anni dell’Ape e dei 20 anni dell’associazione.



“Questo tipo di manifestazioni danno vivacità e divertimento al nostro bellissimo entroterra” - ha affermato l’assessore regionale Marco Scajola, accompagnato dal sindaco Alessandro Lantero. - “Complimenti agli organizzatori che hanno saputo radunare mezzi storici, ma soprattutto tantissime persone tra appassionati, turisti e semplici curiosi. Come Regione Liguria siamo al fianco dei Comuni, non solo nel sostenere iniziative come questa, ma anche nella costante valorizzazione dei borghi. Proprio qui a Vallebona abbiamo finanziato il recupero e il successivo riutilizzo di alcuni locali comunali trasformandoli in uno spazio davvero caratteristico dedicato a mostre ed esposizioni. Ritengo che il connubio tra rigenerazione urbana ed eventi rappresenti la strada giusta per rendere sempre di più i paesi belli e turisticamente attrattivi”.

