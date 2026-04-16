"La gestione e governance delle aree protette transfrontaliere", simposio a Ventimiglia (Video)

"La gestione e governance delle aree protette transfrontaliere" è il tema al centro di un simposio ospitato al Forte dell'Annunziata a Ventimiglia.

Un'occasione di confronto iniziato questa mattina con un convegno al quale sono intervenuti autorità ed esperti italiani e francesi. Hanno portato i saluti istituzionali il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro; Gabriel Tomatis, député suppléant de la 4ᵉ circonscription des Alpes-Maritimes; Alessandro Piana, assessore regionale all’Agricoltura, Parchi, Biodiversità e Programmi comunitari; Albert Filippi, viceprésident de la CARF en charge des relations transfrontalières; Alessio Fumarola, comandante della Capitaneria di Porto a Sanremo; Cosimo Caforio, comandante della Capitaneria di Porto a Ventimiglia, e André Grosset, préfecture maritime de la Méditerranée.

Sono poi intervenuti i partener del progetto: Laura Costa, SMIAGE; Hugo Allazio, CARF; Luigi Minuto, Unige - Direttore Area Protetta Regionale Giardini Botanici Hanbury; Daniela Minetti, Regione Liguria - Direzione Generale Agricoltura, Aree Protette e Natura, e Coralie Meinesz, Conseil Départemental des Alpes-Maritimes.

Si sono tenuti anche interventi tecnico-scientifici da parte di Claudia Riccio dell'Arpal su “Attività di monitoraggio sull’area di cooperazione: il ruolo di ARPAL a supporto della Regione Liguria”; Thomas Schohn, GIS Posidonie - Ingénieur de recherche, su “Valutazione dello stato ecologico di diversi ecosistemi costieri e litoranei del sito Natura 2000 'Cap Martin' nel contesto della gestione delle spiagge e delle attività nautiche da diporto”; Paolo Guidetti, SZN – direttore di Ricerca e Coordinatore, su “La connettività e i network di AMP: esperienze e prospettive” e Michele Vellano, Weigmann Studio legale – avvocato esperto di cooperazione transfrontaliera e Petia Tzvetanova, responsable de l’Expertise juridique de la MOT (Mission Opérationelle transfrontalière), su “Presentazione dello studio giuridico dedicato agli aspetti di governance del progetto CAP’M".

Nel pomeriggio è prevista, invece, una tavola rotonda sui “Modelli di governance transfrontaliera per le aree protette”. Modererà Daniela Minetti, Regione Liguria - direzione generale Agricoltura, Aree Protette e Natura. Per l'occasione perteciperanno Petia Tzvetanova, responsable de l’Expertise juridique de la MOT (Mission Opérationelle transfrontalière); Michele Vellano, Weigmann studio legale – avvocato esperto di cooperazione transfrontaliera; Clara Fricano, RAMOGE – Adjointe au Secrétaire exécutif; Marco Del Fiore del Politecnico di Torino, dottorando di ricerca in Urban and Regional Development, e Violaine Tironi, GECT Parco europeo Alpi Marittime-Mercantour, responsable du pôle Ingénierie financière, Coopération et Evaluation Parc national du Mercantour.