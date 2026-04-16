Sanremo: Cimitero di Valle Armea, accessi limitati per motivi di sicurezza: corridoio centrale per le visite

A partire dalla giornata di domani, il Comune di Sanremo introdurrà limitazioni temporanee all’accesso in alcune aree del cimitero di Valle Armea. Il provvedimento si è reso necessario in seguito a “alcuni distacchi di elementi marmorei” rilevati nelle zone dei colombari denominate “Gruppo Campo 3” e degli ossari “Campo 3 Bis”.

Per garantire la sicurezza dei visitatori, le squadre degli operai comunali hanno già provveduto a transennare le strutture interessate, impedendo l’accesso diretto alle aree coinvolte. Nonostante le restrizioni, sarà comunque possibile rendere omaggio ai propri cari: l’ingresso sarà consentito esclusivamente attraverso un corridoio centrale delimitato e messo in sicurezza.

L’Amministrazione invita i cittadini alla massima collaborazione, chiedendo espressamente di “evitare ingombri nel corridoio centrale con fiori, vasi, arredi o sistemi di illuminazione votiva”, così da garantire il passaggio in condizioni di sicurezza. Il Comune, nel ribadire la natura temporanea del provvedimento, si scusa per i disagi arrecati e confida nel senso civico della cittadinanza durante il periodo di intervento e monitoraggio.