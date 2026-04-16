Lions Club Sanremo Matutia rinnova il direttivo: Bracco presidente dal 1° luglio, prosegue l’impegno solidale

Il Lions Club Sanremo Matutia ha ufficializzato nei giorni scorsi il nuovo Consiglio Direttivo che entrerà in carica il prossimo 1° luglio, delineando così la squadra che guiderà il sodalizio nel nuovo anno lionistico. Alla presidenza è stata eletta Rosangela Bracco, affiancata da Eleonora Colombi come prima vicepresidente e Patrizia Carli nel ruolo di seconda vicepresidente. Il presidente uscente, Gianni Ostanel, assumerà l’incarico di past presidente, garantendo continuità all’azione del club.

Completano il direttivo: Francesco Ghilardi (segretario), Eleonora Colombi (tesoriere), Raffaella Canessa (cerimoniere), Stefano Bianchi (presidente Comitato Soci), Sara D’Amico (presidente Comitato Service), M. Grazia Tacchi (presidente Comitato Marketing, Comunicazione e Informatica), M. Luisa Ballestra (coordinatore LCIF) e Domenico Sciolla (censore). Nel frattempo, il club si avvia alla conclusione dell’anno lionistico sotto la guida di Gianni Ostanel, proseguendo con iniziative concrete di solidarietà. Tra queste, spicca l’appuntamento di sabato 18 aprile alle ore 15, quando si terrà un torneo di burraco presso il Tennis Club, finalizzato a sostenere la Fondazione Lions.

Un’iniziativa che, come sottolineato dal club, mira a supportare “interventi con aiuti tangibili in situazioni di bisogno delle popolazioni in tutto il mondo”, confermando ancora una volta la vocazione internazionale e solidale dei Lions.