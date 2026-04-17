Inclusione e accessibilità nella scuola digitale: a Ventimiglia un modello che unisce tecnologia e consapevolezza

Si è conclusa con un bilancio positivo la giornata dedicata a “Inclusione e Accessibilità nella scuola digitale”, ospitata presso l’IC2 Cavour di Ventimiglia nell’ambito del Progetto Regionale Scuola Digitale Liguria. Un appuntamento che ha ribadito come il tema della disabilità sia oggi centrale nel dibattito educativo contemporaneo, grazie alla partecipazione di esperti e professionisti del settore.

I lavori, avviati alle 14.30 nel plesso della primaria di Roverino, si sono aperti con l’intervento di Imma Ciaravolo di Liguria Digitale. A seguire, la sessione teorica ha offerto una panoramica sulla situazione della disabilità in Italia e in Liguria, con i contributi di Claudio Puppo (Consulta Regionale Handicap), dell’architetto Andrea Malaspina sulle barriere architettoniche e della dottoressa Sara Pignatelli (ASL3 Liguria), che ha approfondito il tema del supporto neuropsichiatrico. Particolarmente apprezzato l’intervento di Liliana Cardone sull’accessibilità sensoriale, con un focus sull’ipocausia.

Il momento più coinvolgente è stato quello esperienziale del pomeriggio: i docenti hanno partecipato a simulazioni dirette delle condizioni di disabilità, utilizzando sedie a rotelle, bende e bastoni. Un approccio immersivo che ha permesso di comprendere concretamente le difficoltà quotidiane degli studenti. Questa metodologia, integrata dalla presentazione della piattaforma dell’Osservatorio Regionale, ha evidenziato non solo le criticità, ma anche le opportunità offerte dagli strumenti digitali. Come emerso durante l’evento, una scuola davvero inclusiva è quella che “non lascia indietro nessuno, capace di trasformare le barriere in ponti grazie alla tecnologia e alla consapevolezza”.

Con iniziative come questa, il progetto Scuola Digitale Liguria si conferma non solo come risposta a un obbligo normativo, ma come una vera e propria missione culturale, orientata a costruire una società più equa a partire dai banchi di scuola.