ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
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Politica | 18 aprile 2026, 07:05

'Per Bordighera', Franca Forieri nella lista di Iacobucci: "Voglio contribuire alla crescita della città"

"È fondamentale comprendere le nuove esigenze, attrarre investimenti e valorizzare le tante risorse che Bordighera possiede, per migliorare la qualità della vita di tutta la comunità"

'Per Bordighera', Franca Forieri nella lista di Iacobucci: &quot;Voglio contribuire alla crescita della città&quot;

"Un’attenzione particolare è rivolta alle giovani generazioni e ai cambiamenti che la città sta vivendo, con il ritorno di residenti stranieri. È fondamentale comprendere le nuove esigenze, attrarre investimenti e valorizzare le tante risorse che Bordighera possiede, per migliorare la qualità della vita di tutta la comunità" - dice Franca Forieri che ha deciso di candidarsi nella lista 'Per Bordighera' a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci.

"Ho vissuto tutta la mia infanzia nella zona Due Strade e sono profondamente legata a Bordighera" - fa sapere Forieri - "In questi anni mi sono impegnata attivamente, anche a livello personale ed economico, per migliorare la vita in periferia, contribuendo ad esempio alla realizzazione di un marciapiede per persone con disabilità. So, però, che c’è ancora molto da fare".

"Mi candido come consigliere comunale perché credo in questo progetto e voglio mettere a disposizione la mia esperienza maturata in oltre vent’anni di attività in ambito internazionale" - sottolinea Forieri - "Con passione e concretezza, voglio contribuire alla crescita della nostra città. Franca, semplicemente Franca".

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Elisa Colli

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