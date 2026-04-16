“InfiniteVENTImiglia”, ai giardini del porto di Cala del Forte una passeggiata solidale per costruire un pozzo in Kenya

Un gesto semplice che può trasformarsi in un aiuto concreto: a Ventimiglia torna “InfiniteVENTImiglia”, l’iniziativa solidale in programma il 25 e 26 aprile ai giardini del porto di Cala del Forte, dalle 9.30 alle 18.30.

L’evento, promosso dal Lions Club Ventimiglia con il patrocinio del Comune e il supporto degli sponsor, ha un obiettivo concreto: contribuire alla realizzazione di un pozzo d’acqua in Kenya, portando acqua pulita, salute e speranza a intere comunità.

La partecipazione è aperta a tutti e non prevede costi: sarà sufficiente passeggiare nell’area verde del porto, immersi tra fiori e natura. Per ogni partecipante saranno infatti gli sponsor a donare, trasformando ogni passo in un contributo concreto al progetto.

Un’iniziativa che unisce benessere, socialità e solidarietà, dimostrando come anche un gesto semplice possa avere un grande impatto.

Novità di quest’anno sarà uno spazio dedicato ai più piccoli con “Pompieropoli”: domenica 26 aprile, dalle 9.30 alle 17, i bambini potranno vivere l’esperienza di diventare pompieri per un giorno, salendo sulle autoscale e partecipando a simulazioni insieme ai vigili del fuoco.