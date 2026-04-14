Gesto solidale per Anffas provincilae, donato un nuovo automezzo per le attività del semiresidenziale

Importante gesto di solidarietà a favore di Anffas Imperia: l’Associazione Amici di Marco De Fecondo Onlus ha infatti deciso di acquistare un nuovo automezzo destinato alle attività del servizio semiresidenziale.
Il mezzo rappresenta uno strumento fondamentale per garantire una maggiore autonomia e qualità nei servizi offerti agli utenti, facilitando gli spostamenti e sostenendo concretamente le attività quotidiane dell’associazione.
La consegna ufficiale è in programma per sabato 18 aprile alle ore 10.00 presso la sede di Anffas, in Via Artallo 151. L’evento sarà aperto alla cittadinanza, con l’invito rivolto a tutti coloro che desiderano partecipare a questo momento significativo per la comunità.