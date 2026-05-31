Screening cardiologici e prevenzione del glaucoma: grande partecipazione a Badalucco e Molini di Triora per il progetto Rotary sulla salute digitale

Ieri 30 maggio a Badalucco ed a Molini di Triora nell' ambito del progetto Salute e Medicina Digitale promosso dal Rotary sono stati eseguiti Screening Gratuiti Cardiovascolari ed esami per la Prevenzione Glaucoma.

Il service ha visto coinvolti soci dei club RC Sanremo Hanbury, RC Sanremo e RC Alessandria insieme a volontari non Rotariani. Nella giornata sono stati effettuati oltre 80 controlli con persone di età variabile dai 17 a 94 anni. Un grazie al dott. Francesco Alberti, al dott. Antonio Amato, al Dott. Spartaco Fragomeni, al dott. Gianni Mascelli, al Dott Celestino Trematerra ed agli studenti del corso di laurea in infermieristica che hanno messo a disposizione la loro professionalità, al comune di Badalucco ed al comune di Molini di Triora che hanno raccolto le adesioni e messo a disposizione gli spazi. Il Service ha avuto grande impatto sociale.

Nella giornata di ieri ha presenziato il Presidente del RC Sanremo Hanbury Renato Veruggio, presente anche la Presidente del RC Varazze, capofila del Progetto, Simona Salvemini.

Prossimi appuntamenti il 6 giugno a Perinaldo ed a Pigna ed il 13 giugno a Pieve Di Teco e Pornassio.