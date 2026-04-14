Ospedaletti Calcio, donazione al “Gabbiano” al centro dell’attività orange

Sono stati giorni all’insegna dello sport ma soprattutto della solidarietà in casa Ospedaletti Calcio. In primo piano, infatti, la significativa donazione di materiale sportivo al Centro riabilitativo Il Gabbiano di Sanremo, frutto dell’impegno dei genitori dei ragazzi del settore giovanile attraverso una campagna promozionale di una nota catena di supermercati.

A consegnare il materiale sono stati il direttore generale Paolo Ciarlo e l’allenatore e responsabile della scuola calcio Ivan Miatto, a testimonianza della costante attenzione del club verso il sociale. “Da sempre siamo molto presenti in ambito sociale con il progetto ‘Orange for Children’ – fanno sapere dalla società – per aiutare associazioni di volontariato, famiglie e ragazzi in difficoltà”.

Sul campo, intanto, prosegue la stagione del settore giovanile. L’Under 15 regionale, guidata da Marco Anzalone, già campione del Girone A, è stata superata di misura al “Ciccio Ozenda” dalla Praese con il punteggio di 3-4. Per gli orange, a segno con Perato (doppietta) e Larosa, resta ancora un ultimo impegno di regular season prima delle finali regionali di categoria.

Guardando ai prossimi appuntamenti, tutto è pronto anche per l’avvio dei tornei dedicati a Gilberto Chiappa, storica figura locale e fondatore della Protezione Civile di Ospedaletti. La manifestazione prenderà il via sabato con i più piccoli della leva 2017.