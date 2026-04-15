Incontro a Sanremo tra l'amministrazione e Giacomo Carluccio, nuovo Garante dei Diritti degli Anziani (Foto e video)

Si è svolto nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue l’incontro dedicato alla recente nomina del nuovo Garante dei Diritti degli Anziani del Comune di Sanremo, il dottor Giacomo Carluccio. Alla presentazione hanno partecipato le principali associazioni del territorio insieme al sindaco Alessandro Mager e al vicesindaco Fulvio Fellegara. L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto tra istituzioni e realtà associative, con l’obiettivo di rafforzare il sistema di supporto alla popolazione senior della città.

Il sindaco Alessandro Mager ha sottolineato l’importanza strategica della nuova figura: "Sanremo è una realtà in cui la popolazione non più giovane è particolarmente significativa. La figura del garante è fondamentale e la scelta è ricaduta su un ex servitore dello Stato, una persona versatile che saprà interpretare il ruolo con efficienza ed entusiasmo".

Sulla stessa linea il vicesindaco Fulvio Fellegara, che ha evidenziato la necessità di collaborazione tra le diverse realtà del territorio: "La nostra idea nasce dalla volontà di fare rete, affinché tutti gli attori coinvolti possano dialogare tra loro: associazioni, enti di volontariato e servizi in costante crescita. Gli anziani hanno esigenze specifiche e creare un canale di dialogo è fondamentale".

Durante l’incontro è intervenuta anche la dottoressa Simona Donati, che ha posto l’accento sull’importanza di una comunicazione integrata tra sanità, associazioni e terzo settore: "Avere una figura dedicata a portare avanti questo dialogo permetterà di semplificare l’ascolto dei bisogni e sostenere meglio le persone, soprattutto quelle che rischiano di rimanere sole. Il garante potrà fungere da tramite e avvicinare maggiormente i cittadini all’ente pubblico".

Nel suo primo intervento ufficiale, il neo garante Giacomo Carluccio ha definito il ruolo come "una figura nuova e stimolante", ricordando che a Sanremo la popolazione over 65 supera il 30% dei residenti, con una presenza significativa di ultracentenari.

Carlucci ha chiarito che il garante non avrà un ruolo politico, pur mantenendo un confronto costante con l’amministrazione comunale. Tra le principali criticità segnalate figurano la solitudine e le difficoltà nei rapporti con enti come Inps e Agenzia delle Entrate, aspetti che possono mettere in difficoltà molti anziani: "Il nostro compito, insieme agli uffici sociali, sarà aiutare i cittadini che ne hanno bisogno, creando un punto di riferimento concreto".

L’incontro si è concluso con l’impegno condiviso di rafforzare la collaborazione tra istituzioni e associazioni, con l’obiettivo di costruire una rete sempre più efficace a sostegno della popolazione anziana del territorio.