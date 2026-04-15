Oltre 700 occhiali donati al Lions Day: grande successo per il Lions Club Sanremo Host e i partner locali

Nel corso del Lions Day dello scorso weekend, il Lions Club Sanremo Host ha consegnato oltre 700 paia di occhiali usati, raccolti grazie a una collaborazione particolarmente efficace con Amaie Energia. L’iniziativa è stata resa possibile dall’accordo tra il presidente Giorgio Cravaschino e il dottor Sergio Tommasina, che ha fornito appositi contenitori collocati nei punti di raccolta. Fondamentale anche il contributo di sponsor locali come Ramoino, Basco, Remotti e Melograno, che hanno messo a disposizione i propri spazi, permettendo di raggiungere un risultato così significativo.

Si tratta di uno dei service più importanti dei Lions a livello internazionale, dedicato alla tutela della vista e al sostegno delle persone in difficoltà in tutto il mondo. L’evento ha rappresentato il momento culminante dell’anno sociale, valorizzando l’impegno del club sotto la guida del presidente Cravaschino e di un consiglio direttivo che si è distinto per visione, passione e dedizione. Nel corso dell’anno, i Lions hanno promosso numerose iniziative solidali, tra cui raccolte benefiche, tornei di golf e burraco, oltre a molte altre attività di servizio che hanno portato il club a un livello di impegno particolarmente elevato.

Negli ultimi mesi, il club ha realizzato un numero considerevole di service a favore delle persone più bisognose, confermando il proprio ruolo centrale nel tessuto sociale del territorio e ribadendo con forza il proprio motto, “WE serve”.