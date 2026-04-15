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Attualità | 15 aprile 2026, 20:25

Oltre 700 occhiali donati al Lions Day: grande successo per il Lions Club Sanremo Host e i partner locali

Collaborazione con Amaie Energia e il sostegno di sponsor locali per uno dei service più importanti dedicati alla vista

Nel corso del Lions Day dello scorso weekend, il Lions Club Sanremo Host ha consegnato oltre 700 paia di occhiali usati, raccolti grazie a una collaborazione particolarmente efficace con Amaie Energia. L’iniziativa è stata resa possibile dall’accordo tra il presidente Giorgio Cravaschino e il dottor Sergio Tommasina, che ha fornito appositi contenitori collocati nei punti di raccolta. Fondamentale anche il contributo di sponsor locali come Ramoino, Basco, Remotti e Melograno, che hanno messo a disposizione i propri spazi, permettendo di raggiungere un risultato così significativo.

Si tratta di uno dei service più importanti dei Lions a livello internazionale, dedicato alla tutela della vista e al sostegno delle persone in difficoltà in tutto il mondo. L’evento ha rappresentato il momento culminante dell’anno sociale, valorizzando l’impegno del club sotto la guida del presidente Cravaschino e di un consiglio direttivo che si è distinto per visione, passione e dedizione. Nel corso dell’anno, i Lions hanno promosso numerose iniziative solidali, tra cui raccolte benefiche, tornei di golf e burraco, oltre a molte altre attività di servizio che hanno portato il club a un livello di impegno particolarmente elevato.

Negli ultimi mesi, il club ha realizzato un numero considerevole di service a favore delle persone più bisognose, confermando il proprio ruolo centrale nel tessuto sociale del territorio e ribadendo con forza il proprio motto, “WE serve”.

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