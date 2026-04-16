Pensioni di maggio in ritardo, Confartigianato Imperia al fianco di ANAP: “Slittamento al 4 maggio penalizza milioni di cittadini”

Anche Confartigianato Imperia prende posizione sulla questione del pagamento delle pensioni di maggio, schierandosi al fianco di ANAP Confartigianato Persone e denunciando con forza lo slittamento dell’accredito al 4 maggio per chi riceve l’assegno tramite banca.

Secondo l’associazione, si tratta di una decisione che penalizza circa 9,8 milioni di cittadini, molti dei quali vivono in condizioni economiche fragili e fanno affidamento sulla pensione come unica fonte di sostentamento.

Confartigianato Imperia condivide le parole del presidente nazionale ANAP Guido Celaschi, che ha definito la situazione “scandalosa” e legata a una normativa ormai superata. In un’epoca in cui i sistemi di pagamento sono sempre più rapidi e digitalizzati, appare infatti incomprensibile che milioni di pensionati debbano subire ritardi dovuti al cosiddetto “primo giorno bancabile”.

A rafforzare la denuncia è anche il presidente provinciale ANAP Giovanni Canale, che sottolinea come il problema abbia un impatto concreto anche sul territorio imperiese: molti pensionati, infatti, dipendono esclusivamente da queste entrate mensili e anche pochi giorni di ritardo possono creare difficoltà nel pagamento di affitti, bollette e spese quotidiane.

L’associazione evidenzia inoltre come la questione non sia soltanto tecnica, ma riguardi un principio più ampio di equità e rispetto verso chi ha contribuito per anni allo sviluppo del Paese. Il confronto con altri Stati europei rende il quadro ancora più critico: in molti casi, quando la data di pagamento coincide con un giorno festivo, l’accredito viene anticipato e non posticipato.

ANAP non esclude che dietro questa rigidità possano esserci logiche legate alla gestione dei flussi finanziari, ma ribadisce che nessuna motivazione economica può giustificare un danno sistematico a carico dei pensionati.

Confartigianato Imperia rilancia quindi l’appello al Governo affinché intervenga rapidamente per superare una norma ritenuta ormai inadeguata, adottando soluzioni più moderne e in linea con gli standard europei.

L’associazione provinciale ribadisce infine il proprio sostegno a quella che definisce una vera e propria “battaglia di civiltà e dignità”, auspicando risposte concrete e tempestive nell’interesse dei pensionati del territorio e dell’intero Paese.