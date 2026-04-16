Gestione dei rifiuti, ieri il confronto tra i Comuni del bacino sanremese: attesa per il macroprogetto approvato lo scorso anno

Nuovo incontro a Palazzo Bellevue per i Comuni del bacino sanremese per parlare di gestione della spazzatura e raccolta differenziata: un incontro, spiega il presidente dell'associazione Matteo Orengo (sindaco del Comune di Badalucco), che ha gettato le basi per un primo confronto, che entrerà in una fase più approfondita nelle prossime settimane, quando dovrebbe essere previsto un nuovo incontro per entrare maggiormente nel vivo della questione.

Uno degli aspetti affrontati è stato quello dell'ipotesi di installazione di nuove ecoisole e centri per la raccolta differenziata nella macroarea: una prima fase interlocutoria in cui i Comuni hanno avuto un confronto a cui hanno preso parte anche i dirigenti del Comune di Sanremo e i vertici di Amaie Energia: proprio la partecipata sanremese nei giorni scorsi ha dato il via a una procedura per procedere all'affidamento di una settantina di isole ecologiche nei Comuni di Ceriana e Montalto Carpasio, mostrando l'intenzione di allargare il servizio che già è attivo nel territorio di Sanremo città anche alle zone limitrofe facenti parte del bacino.

Prosegue quindi il progetto di trasformazione dello smaltimento dei rifiuti nel bacino sanremese, in un'operazione che procede da circa un anno che mira a rafforzare la rete di raccolta differenziata, sensibilizzare la cittadinanza e promuovere la cultura ambientale. Le prossime riunioni dovrebbero segnare svolte importanti per il macroprogetto, andando a comprendere anche analisi su aspetti più preponderanti, tra cui il centro del riuso a Santo Stefano al Mare, diverse campagne informative e servizi di videosorveglianza e la realizzazione del centro di trasferenza dei rifiuti nella frazione di San Pietro.