"La famiglia Rossi di Bordighera tra cosmopolitismo e tragedie del Novecento", il libro di Salvatore Vento sbarca a Sanremo (Foto)

"La famiglia Rossi di Bordighera tra cosmopolitismo e tragedie del Novecento" di Salvatore Vento sbarca a Sanremo. Il libro verrà, infatti, presentato giovedì 30 aprile nella sala punto d'incontro Coop, presso l'ingresso adiacente il supermercato Coop di corso Matuzia.

"A partire da un luogo particolarmente affascinante e cosmopolita del Ponente Ligure, Bordighera, la storia della famiglia Rossi si dipana dall’800 fino ai nostri giorni con le figure straordinarie delle sue personalità più rappresentative" - dice Salvatore Vento - "Da Francesco Rossi, sindaco socialista di Bordighera nei primi anni del ‘900 a Padre Semeria e alle scrittrici Irene Brin (Maria Vittoria Rossi) e Francesca Duranti. Infine, il giurista Paolo Rossi, presidente della Corte costituzionale della Repubblica italiana".

L'evento aprirà la rassegna "Raccontare a Ponente. Incontri con l'autore" che prevede quattro incontri condotti da Loretta Marchi, Doriana Valesini e Corrado Ramella. Quest’anno i libri avranno in comune un clima “internazionale”, cosmopolita, con storie che provengono da paesi lontani per poi confluire nell’estrema Liguria occidentale, o viceversa, in quel rapporto sempre proficuo che scaturisce dal contatto con diverse culture.