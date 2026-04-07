Ospedaletti, Paola Barbato presenta "Cuore Capovolto" al Festival delle Ragazze (Foto)

Paola Barbato ospite al Festival delle Ragazze. La celebre scrittrice e sceneggiatrice di Dylan Dog presenterà "Cuore Capovolto" alla Sala Eventi de La Piccola a Ospedaletti domenica 12 aprile alle 17.

Il Festival delle Ragazze prosegue il suo percorso culturale con il terzo appuntamento della rassegna ospitata quest'anno a Ospedaletti che sarà dedicato al noir d'autore. "Il 12 aprile l’ospite d'eccezione sarà Paola Barbato, una delle voci più incisive e amate del panorama thriller e noir italiano" - fanno sapere le organizzatrici - "L’autrice presenterà il suo ultimo romanzo, "Cuore Capovolto", edito da Neri Pozza. Un’opera che scava nelle profondità dell’animo umano, confermando il talento della Barbato nel tessere trame cariche di tensione e introspezione psicologica".

L’incontro sarà condotto da Raffaella Fenoglio, che guiderà l’intervista esplorando le tematiche del libro, il processo creativo dell’autrice e i segreti dietro una narrazione capace di tenere il lettore con il fiato sospeso fino all’ultima pagina. "Il romanzo parla di Alberto Danini che è un’ombra. Agente del Servizio centrale operativo, esperto informatico, si nasconde dietro a uno schermo del dipartimento di polizia giudiziaria perlustrando i meandri della rete a caccia di predatori. Si finge un adolescente fragile ma è una maschera dolorosa da indossare: un adulto che si muove come un serpente in mezzo ai ragazzi, che cambia pelle di continuo" - svelano le organizzatrici - "Quel ruolo da esca entra in risonanza con il bambino fragile che anche lui è stato; per questo è il migliore in quello che fa. La sua identità di copertura nasce e muore nel mondo virtuale mentre i colleghi lottano tutti i giorni nel mondo reale: non importa se i meriti vanno ad altri, ad Alberto rimane la possibilità di elaborare ogni volta l’orrore di cui è stato testimone. Fino al giorno in cui l’agente Danini si imbatte nella vicenda di Leonardo P., tredici anni, caduto in una rete di mostri. O almeno questo è ciò che riferisce alla polizia il padre del ragazzo; questo è ciò su cui si concentrano Alberto e la squadra ma, in realtà, i bambini non c’entrano. Dietro l’app La Rete dei Cuccioli, dal nome innocuo, si nasconde stavolta un nemico diverso, dal volto ugualmente feroce. Mentre l’indagine entra nel vivo, Alberto è costretto a esporsi, a spingersi in prima linea, mosso non da un coraggio che non sente di avere, ma dalla paura. Di non saper difendere ciò che ha di più caro. Di non sapersi fermare in tempo. Di diventare come quelli che ha sempre combattuto".

Ad arricchire l’evento vi saranno le letture scelte a cura di Emanuela Tralci, che darà voce ai passaggi più significativi del testo, permettendo al pubblico di immergersi nelle atmosfere cupe e affascinanti del romanzo. L’ingresso è libero e aperto a tutti gli appassionati di letteratura. "Paola Barbato, come i grandi maestri del genere, immagina mondi di oscurità, li edifica davanti ai nostri occhi, ci invita a entrare e ci lascia lì, in compagnia di un’angoscia sempre nuova" - sottolineano le organizzatrici - "Tu non sei un mostro, non sei senza cuore. Lo nascondi soltanto, lo capovolgi, come, hai presente? Le persone che hanno gli organi invertiti? Ecco, tu sei un mostro con il cuore capovolto, che batte dalla parte giusta".

Paola Barbato, classe 1971, milanese di nascita, bresciana d’adozione e prestata a Verona dove vive con il compagno, tre figlie e due cani. Scrittrice e sceneggiatrice di fumetti, sceneggia dal 1999 Dylan Dog per la Sergio Bonelli Editore, oltre a partecipare a diverse altre serie a fumetti. Ha pubblicato per Rizzoli, Bilico (2006), Mani nude (2008, vincitore del Premio Scerbanenco, da cui è stato tratto un film nel 2024), Il filo rosso (2010). Con Edizioni Piemme ha pubblicato Non ti faccio niente (2017), la trilogia Io so chi sei (2018), Zoo (2019) e Vengo a prenderti (2020), L’ultimo ospite (2021), La cattiva strada (2022) e Il dono (2023). Dal 2019 collabora anche con Il battello a vapore scrivendo libri per bambini e ragazzi. Nel 2025 con Horror Game vince il premio Bancarellino. Nel 2009 ha scritto la fiction Nel nome del male per Sky.