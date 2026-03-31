Bordighera, alla Biblioteca Civica la presentazione di “Panorama di Bordighera” tra storia e immagini d’epoca

Si terrà giovedì 9 aprile alle ore 16.30 presso la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera la presentazione del volume “Panorama di Bordighera”, pubblicazione recentemente riproposta in una nuova edizione.

L’opera riprende il testo originale scritto nel 1874 dal Pietro Boeri, che descrive con attenzione e sensibilità le bellezze della Bordighera di fine Ottocento.

La nuova edizione è arricchita dalla presentazione della storica locale Anna Maria Ceriolo Verrando e da una ricca appendice fotografica con immagini d’epoca tratte da guide francesi e tedesche, oltre a un racconto pubblicato su La Stampa nel 1943, che immagina un incontro tra la Regina Margherita di Savoia e Giovanni Ruffini.

Il volume è curato da Massimo Taggiasco, nipote di Dino Taggiasco, autore dello storico “Bordighera” del 1932. Con questa pubblicazione, Sisifo Edizioni avvia un percorso di valorizzazione e riordino dell’importante archivio lasciato dallo storico.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Bordighera e rappresenta un’occasione per riscoprire, attraverso testi e immagini, il fascino della città delle palme tra passato e memoria.