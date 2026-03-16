Il Festival delle Ragazze torna a Ospedaletti, Chiara Ferraris presenta "Lady Montagu"

“Il Festival delle Ragazze” torna a Ospedaletti. Domenica 22 marzo, alle 17, la Sala Eventi “La Piccola” ospiterà il secondo appuntamento della stagione invernale della rassegna culturale tutta al femminile. La protagonista del pomeriggio sarà la scrittrice Chiara Ferraris, che presenterà "Lady Montagu"(Morellini Editore), dialogando con la scrittrice e blogger Raffaella Fenoglio. L'incontro sarà allietato dalle letture a cura di Emanuela Tralci.

"Lady Montagu racconta l'incredibile vita di Lady Mary Wortley Montagu, aristocratica del XVIII secolo, viaggiatrice instancabile e pioniera della medicina" - fanno sapere le organizzatrici - "In un’epoca che voleva le donne silenziose, Lady Mary scrisse lettere memorabili dall’Impero Ottomano e lottò per introdurre in Inghilterra la pratica della variolizzazione, salvando migliaia di vite dal vaiolo. Chiara Ferraris ne restituisce un ritratto intimo, potente e modernissimo".

Chiara Ferraris, genovese di nascita, è insegnante di biologia e scrittrice. Ha pubblicato "L’impromissa" (Sperling&Kupfer, 2019), il suo romanzo d’esordio, con cui ha vinto la seconda edizione del Premio Nazionale “Parole di Terra”. Il romanzo è stato semifinalista al Premio Letterario "John Fante Opera Prima" edizione 2020 e selezionato per il Premio "Città di Cuneo" edizione 2020. È stato, inoltre, finalista alla XII edizione del Premio Letterario "Città di Rieti" e alla III edizione del Premio "Cral Mondadori". Nel 2022 è uscito il suo secondo romanzo "Anime qualunque" mentre nel 2025 pubblica il romanzo "La signora del neroli" (Piemme Edizioni).

L'evento, patrocinato dal comune di Ospedaletti, si inserisce nel percorso di valorizzazione delle figure femminili, obiettivo centrale della rassegna ideata dall’omonima associazione. L'associazione culturale "Il Festival delle Ragazze" è, infatti, nata con lo scopo di promuovere la cultura e l’empowerment femminile attraverso la letteratura, l'arte e il confronto sociale e, in poco tempo, è diventata un punto di riferimento nel Ponente Ligure. La rassegna mira a creare spazi di dialogo dove le "ragazze" di ogni età possano riconoscersi in modelli di coraggio, indipendenza e talento.