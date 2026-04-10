Ospedaletti, weekend di eventi tra cultura, sport e libri: dalla conferenza sul Moscatello di Taggia alla “Storical Urban Run”

Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti quello in programma a Ospedaletti, con tre eventi che spaziano tra cultura, sport e letteratura, offrendo occasioni di partecipazione per tutte le età.

Si parte sabato 11 aprile alle 16.30 al centro culturale La Piccola, dove l’associazione Ars Longa, con il patrocinio del Comune, propone una conferenza esperienziale con degustazione guidata dedicata alla viticoltura. Protagonista sarà il Moscatello di Taggia, vitigno storico del Ponente ligure, al centro degli interventi di Alessandro Carassale dell’Università di Genova ed Eros Mammoliti, produttore impegnato nel recupero di questa eccellenza. Un viaggio tra storia e sapori, alla scoperta di un vino apprezzato nei secoli anche da papi e nobiltà.

Domenica 12 aprile spazio allo sport con la prima edizione della “Storical Urban Run”, in partenza alle ore 10. La corsa non competitiva di 7 chilometri, organizzata da Gladiator Mg Fight Team e Riviera Runners Club, si snoderà tra la pista ciclabile e lo storico tracciato del Circuito di Ospedaletti, con partenza e arrivo nei pressi de La Piccola in via Cavalieri di Malta. Sarà possibile iscriversi anche la mattina stessa, poco prima della partenza.

Nel pomeriggio di domenica, alle ore 17, la Sala eventi de La Piccola ospiterà invece un appuntamento letterario nell’ambito del Festival delle Ragazze. Ospite la scrittrice Paola Barbato, che presenterà il suo libro “Cuore capovolto”, edito da Neri Pozza. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili.