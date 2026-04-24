Sanremo riscopre la sua storia internazionale: al Casinò Gastone Breccia racconta la Conferenza di Pace del 1920 (Foto)

Una città conosciuta nel mondo per il Festival, il turismo e la sua storia mondana, ma che oltre un secolo fa fu anche teatro di una delle pagine diplomatiche più rilevanti del Novecento europeo. È da questa consapevolezza che ieri pomeriggio, al Casinò di Sanremo, si è sviluppato l’incontro con lo storico Gastone Breccia, protagonista di un appuntamento del ciclo “Casinò Culturae Festival” dedicato alla Conferenza di Pace di Sanremo del 1920.

L’evento, ospitato nella casa da gioco matuziana, ha riportato al centro dell’attenzione il ruolo che Sanremo ebbe all’indomani della Prima guerra mondiale, quando tra il 19 e il 26 aprile del 1920 la città accolse il Consiglio Supremo delle potenze vincitrici chiamato a ridisegnare gli equilibri internazionali e a discutere il trattato di pace con la Turchia ottomana.

Accanto all’intervento del professore, è stato proiettato anche il documentario di Roberto Pecchinino dedicato proprio alla storia della Conferenza di Pace sanremese, offrendo al pubblico un ulteriore approfondimento su giorni che segnarono il destino del Mediterraneo e del Medio Oriente contemporaneo.

Breccia, docente di Storia bizantina e Storia militare antica all’Università di Pavia, è intervenuto partendo dal suo ultimo lavoro editoriale, “A patti con il nemico. Storia del mondo in 25 trattati di pace” (Marsilio), volume che analizza come nel corso dei secoli gli uomini abbiano tentato di fermare le guerre attraverso accordi spesso fragili, incompleti o destinati a essere superati dagli eventi.

Il cuore dell’incontro è stato proprio il rapporto tra guerra e pace: non la pace come condizione definitiva, ma come equilibrio precario da costruire, difendere e continuamente rinegoziare. Un tema di stretta attualità, che ha reso il pomeriggio sanremese non soltanto una lezione di storia, ma anche una riflessione sul presente.

Nel ricordare la Conferenza del 1920, è emerso come Sanremo fosse allora molto più di una elegante località della Riviera. La città divenne per una settimana il centro della diplomazia mondiale, chiamata a ospitare discussioni decisive su confini, popoli, mandati internazionali e nuovi assetti geopolitici nati dal crollo degli imperi dopo la Grande Guerra.

Fu proprio in quei giorni che si posero alcune basi del Medio Oriente moderno, con decisioni che avrebbero avuto effetti lunghissimi nel tempo. Questioni irrisolte allora, e in parte ancora oggi attuali, che rendono la Conferenza di Sanremo un passaggio storico spesso poco conosciuto ma fondamentale.

L’iniziativa del Casinò ha così avuto anche il merito di restituire ai sanremesi una parte importante della memoria cittadina. Non solo capitale della canzone italiana o meta turistica internazionale, ma anche luogo che in un momento cruciale del Novecento entrò nella grande storia mondiale.

Il pubblico presente ha seguito con attenzione un appuntamento che ha unito divulgazione e rigore scientifico, inserendosi nel percorso culturale promosso dalla casa da gioco. Una conferma di come il Casinò di Sanremo continui a proporsi anche come spazio di confronto, approfondimento e valorizzazione dell’identità cittadina.

Nel calendario dei prossimi eventi, è stato inoltre annunciato per il 28 aprile l’omaggio a Eugenio Scalfari, con la partecipazione del vicedirettore di Repubblica Carlo Bonino, in collaborazione con il quotidiano, il Liceo Cassini di Sanremo e il Liceo Mamiani di Roma.