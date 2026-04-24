L'Oroscopo di Corinne dal 24 al 30 aprile

ARIETE: Marte congiunto al Sole vi renderà impazienti ed impulsivi, pronti a reclamare diritti e a difendere il vostro territorio da ingerenze esterne o da chiunque voglia agire di testa propria… Non siete lo zerbino di nessuno: quindi all’ennesimo biasimo o presunta presa per i fondelli vuoterete il sacco esigendo rispetto! Probabili pure delle disquisizioni con un tipo strampalato. Sabato qualche nativo programmerà una bella serata o viaggetto. Inattesa novella in arrivo.

TORO: Tenaci ma indecisi su più opzioni troverete arduo esplicare le vostre intenzioni a chi fa orecchie da mercante oppure in uno scatto d’ira direte cose non pensate ma basteranno dei chiarimenti a placare le acque. Prossimamente un comunicato vi lascerà perplessi mentre, in ambito lavorativo, affettivo o materiale, qualcosina lo dovrete modificare. Rischio di beccare una delusione e propensione agli sbalzi di pressione. Il compleanno invece sarà veramente speciale.

GEMELLI: Tanti i pensieri frullanti nella testolina e pochi i consensi che troverete in coloro che vi attorniano… Infatti, nel corso di questa caotica settimana, le paturnie esorbiteranno, i comportamenti altrui irriteranno e talvolta vi coglierà a tradimento l’affanno ma, nel ponticello del 25 aprile, vi riscatterete ritrovando un granellino di ilarità, indipendentemente da quel senso di stanchezza che sporadicamente assale. Contiguità con soggetti ermetici ed enigmatici.

CANCRO: In questa convulsa settimana i dubbi assaliranno e, tra una speranza ed un affanno, vi barcamenerete… Pur necessitando di stabilità vi toccherà adattarvi a situazioni traballanti incoraggiando simultaneamente un amico o parente incline ad andare in tilt facilmente. Scartoffie da rivedere e soluzioni da rinvenire riguardo una faccenda spettante voi o familiari. Un’ amica vi aiuterà a sbrogliare una matassa. Domenica godereccia. Inviti nel week end.

LEONE: Con il primo quarto di Luna, che il 24 aprile si forma nella vostra costellazione, le giornate saranno piuttosto movimentate ed annoveranti delle incavolature ma anche delle soddisfazioni atte a ripagarvi di svariati magoni. In casa o in amore si prospettano malintesi e maretta, mentre talune questioni piglieranno una piega impensata. Rivedrete una cara persona e il weekend sarà rigurgitante di emozioni, compreso un ricordo arrecante nostalgia.

VERGINE: Incanalate le energie e partite imperterriti verso le agognate mete: Giove vi accompagnerà elargendo benevolenze, stime, crediti… a patto di non crearvi fisime, soprassedere sulla stupidità di quattro oche starnazzanti o di presuntuosi arrivisti… Per taluni, la necessità di far luce su di una questione diverrà impellente e ciò che scoprirete vi lascerà di stucco… Decisioni da prendere con tempestività e comunicato importante in arrivo. Sabato allegrotto e ritrovi ruspanti.

BILANCIA: Tenderete ad essere insofferenti, fiacchi, nervosetti, pronti ad inalberarvi e ad andare in tilt per niente… Ma trattasi probabilmente di un atteggiamento dovuto alla situazione che state vivendo e al non capire esattamente che cosa vi attenda prossimamente. In questo delicato momento abbisognate di un po’ di pace e tranquillità ma, con Saturno opposto, risulterà arduo affrontare il tran tran con la consueta vivacità. Occhio a non smarrire oggetti o documenti.

SCORPIONE: Siete in una fase delicatina dove stare in guardina rendesi tassativo al fine di non cadere tra le grinfie di volponi anche se capirete da soli che certi individui non meritano considerazione … Non date dunque retta alle smargiassate altrui, indossate il sorriso più bello, variate look e cavatevi un pallino. Un fuori porta rinfrancherà, qualcheduno stupirà e ciò che magari si era incrinato si ripristinerà. Propensione a dolori articolari, mal di schiena o di pancia.

SAGITTARIO: Vi attende una settimana così intensa dal non avere requie causa le centomila cose a cui pensare e quei contrattempi che fanno stizzire… Poi, come ciliegina sulla torta, vi toccherà sopportare le altrui impennate, accondiscendere ad una richiesta e far luce nella vostra confusa testa. Possibili dei ritrovi con amici e dei progetti da avviare. Approfittate della festa della liberazione per riposare o viaggiare. Sorpresa domenicale e new dal parentado. Disturbi infiammatori.

CAPRICORNO: La settimana vi vedrà impegnati e stressati al punto di non sopportare più i capricci o le lagne di gente a cui non va mai bene niente o scoppiare in inusitati scatti di collera atti a stupire chiunque ipotizzasse di potervi manipolare. In ambito amichevole qualcheduno amareggerà mentre sul lavoro o in amore le sorprese esorbiteranno. Fattibile pure la partecipazione ad una manifestazione, festa, cena, cerimonia e la risoluzione di un vecchio tormentone.

ACQUARIO: Accarezzate i sogni senza bruciarli sulla graticola dell’impazienza: gli astri non proteggono iniziative di immane portata o colpi di testa, ragion per cui regolatevi di conseguenza e state sulla sponda ad aspettare l’istante propizio per muovervi ed agire!!! Se nella coppia le note stridono fate un esame di coscienza, se soli buttatevi nella mischia e se ben appaiati concedetevi una dolce follia. Qualche nativo contatterà con consulenti, bancari o dottori. Domenica festaiola.

PESCI: Se il truce Saturno aveva inflitto delle batoste sappiate che presto vi ripiglierete ritrovando un briciolino di serenità e giocosità. Rimangono ancora delle cosette da sistemare, delle finanze da far quadrare, degli sbuffi intermittenti e il timore di non riuscire in una cosa che da un po’ frulla nella testolina ma, in occasione del 25 aprile, concedevi un sollazzo insieme al partner o a chi vi vuole bene. Sorpresine da un figliolo. Adesione ad una festa o sagra. Doloretti sparsi.

Le stelle ci insegnano che, oltre l’oscurità, c’è sempre una luce pronta ad illuminare la via…