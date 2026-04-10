L'Oroscopo di Corinne dal 10 al 16 aprile

ARIETE: Il rinomato Saturno porta maretta con il partner, un familiare, un conoscente o chiunque di intrufoli nella vostra privacy incautamente ma, anziché rimbeccare, imparate a fregarvene altamente visto che certa gente capisce poco o niente… Occhio anche a non spendere troppo al fine di non ritrovarvi col portafoglio piangente. Apprestatevi altresì ad una buffa novella, un acquisto sfizioso, una scoperta inaspettata ed un compleanno un po' diverso dall’anno scorso.

TORO: L’ottimismo è un toccasana: per tal motivo il mostrarvi fiduciosi attirerà la buona sorte e se qualcosina non funge tranquillizzatevi perché, grazie alla tenacia, otterrete ciò che volete e poi abbiate cura di voi, siate prudenti sulla strada, guardatevi dai mezzi svitati e non date importanza a chi, in uno scatto d’ira, sproloquia senza pensare… Soldini da sborsare intervallati a introiti. Noie ad un mezzo meccanico, elettrico o cosine da aggiustare o modificare nell’abitazione.

GEMELLI: Il sestile di Saturno risulterà essere di ottimo auspicio per chiunque ambisca raggiungere una meta, togliersi un fardello, ottimizzare uno specifico settore, cambiare ciò che mai potrà funzionare, instradare progetti e trascorrere memorabili orette insieme a persone simpatiche e genuine. Una notizia avrà altresì il potere di farvi tirare respiri di sollievo mentre un parente od amico additerà corrucci. Nel week end succederanno cose strane.

CANCRO: Non essendo questo un momento eccelso vi converrebbe usare prudenza in qualsiasi settore, giocare d’anticipo sulle mosse altrui, eludere investimenti, non trascurare lo stato di salute e chiedere consiglio prima di muovere determinati passi. Dovrete altresì sostenere una spesa, scartabellare documenti, sostituire un aggeggio e far buon viso a cattivo gioco in ambito familiare o materiale. Un programmino subirà interferenze mentre nel week end vi sollazzerete.

LEONE: Trovandovi in una fase attiva ma contemporaneamente di aspettativa starete sulle spine auspicando che un sogno si concretizzi, un soggetto si inquadri, il lavoro dia i risultati sperati e possiate finalmente starvene tranquilli e beati.… Poi ci sarà chi si diverte a tenervi sulla corda ma pure qui dipenderà da voi agire di conseguenza facendovi rispettare! In ambito amichevole invece sappiate distinguere la sincerità dall’impostura e non fidatevi di chi le spara grosse.

VERGINE: Il sestile di Giove favorisce cambiamenti volgenti a vostro favore, delle vecchie speranze preposte a prendere forma concerta, delle conoscenze interessanti, dei contatti con chi può sempre tornare utile, un acquisto voluttuoso, una sincera manifestazione di amicizia, dei ritrovi ruspanti e delle idee brillanti. Un neo potrebbe provenire da un ambiente un po' inibente, da una spesa imprevista, un acciacchino o un tipo che delude. Non trascurate la salute.

BILANCIA: Diversi contesti stanno per mutare e quasi certamente a vostro vantaggio ma non senza una posteriore prova da superare… L’opposizione di Saturno, rallentando tutto, consiglia di sedere sulla riva ed aspettare in quanto i cosiddetti tempi migliori stanno per arrivare ma per ora meglio non prendere decisioni affrettate e non inalberarvi per cavolate sparate da persone intronate. Vi accorgerete inoltre che, uno sbaglio commesso da terzi, lascerà delle conseguenze.

SCORPIONE: Cambierete spesso d’umore alternando momenti di vigore ad altri di inquietudine quasi non riusciste a trovare dentro e fuori di voi quelle certezze di cui abbisognate e di ciò ne risentiranno sia i rapporti personali che quelli domestici od operativi. Occhio inoltre alle spese superflue in quanto prestissimo dovrete sopperire a degli incisivi pagamenti… Un’incavolatura invece proverrà dal contegno di un testone convinto di avere sempre ragione. Sabato singolare.

SAGITTARIO: Non soffocate gli istinti ma apritevi al prossimo, alla vita e ad un domani serbante prospettive frizzanti come bollicine in una coppa di champagne così come qualcuno vi farà provare contrastanti ma intensissime emozioni. Qualche nativo potrebbe fare un viaggetto o cavarsi un capriccetto. Una conoscente invece chiederà un sostegno da non negare. Sborsi per mezzi meccanici, abbigliamento, bellezza. Chi gioca potrebbe venir baciato dalla fortuna.

CAPRICORNO: Accogliete doverosamente questo ultimo quarto di Luna che, formandosi il 10 aprile nella vostra costellazione, consentirà di riprendere in mano le redini di una quotidianità scossa da problematiche varie e di guardare fiduciosamente al futuro.… Diciamo che il comportamento altrui infastidirà ma sbottando vi complichereste l’esistenza: quindi fate buon viso a cattivo gioco e godetevi delle giornate impegnative ma soddisfacenti. New relative ad un’amica di vecchia data.

ACQUARIO: Qualche nativo avrà tante di quelle cose in ballo dal non capire da quale iniziare, altri invece rimarranno stupiti ed amareggiati dal piglio di un essere pretenzioso, esoso e spocchioso…Per tutti comunque i prossimi giorni scorreranno freneticamente compresa una chiamata inaspettata, un’arrabbiatura, un invito superlativo, una missiva strampalata e dei lavoretti da iniziare od ultimare. Da sorvegliare il benessere specie se avete superato la cinquantina…

PESCI: Procuratevi una buona porzione di ironia: servirà a dare scacco matto a chi si crede al di sopra delle parti… Le acque si stanno muovendo intorno a voi e finalmente vedrete un po’ di luce a patto di dare il giusto valore alle cose e alle persone. Si sta aprendo un ciclo rigenerativo e credere fermamente in miglioramenti vi sarà di valido supporto. Possibili degli sborsi obbligatori, dei comunicati importanti, delle esatte intuizioni e dei contatti con dottori per voi o altri.

E che le stelle apriline siano più clementi e meno birichine…