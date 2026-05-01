L'Oroscopo di Corinne dal 1° al 7 maggio

ARIETE: Accarezzate i sogni senza bruciarli sulla graticola dell’impazienza partendo dal presupposto che la gattina frettolosa ha fatto i gattini ciechi e, con dei passaggi planetari alquanto ambivalenti, regolatevi di conseguenza stando sulla sponda ad aspettare l’istante propizio per muovervi ed agire!!! Avrete altresì modo di trascorrere magici istanti a patto di non peccare di impulsività… Bugia da smascherare. 1° maggio da trascorrere ai monti o al mare.

TORO: Siate molto espliciti nell’esprimervi in quanto potreste venir facilmente fraintesi e non sprecate tempo a rimuginare su ciò per ora non potete cambiare. Nel complesso la settimana appare essere piuttosto impegnativa al punto di posticipare un appuntamento e arrivare al week end con la testa in fermento. Comunque sia riuscirete a concretizzare un sogno, solennizzare degnamente il compleanno o andare a fare un appagante giretto in occasione del 1° maggio.

GEMELLI: Una situazione andrà affrontata con la certezza di risolverla grazie ad una circostanza fortuita. Un soggetto che proprio non riuscite a capire darà filo da torcere mentre un posteriore vi aiuterà a sbrogliare una matassa. Nell’insieme non andrà malaccio a patto di non crogiolarvi nell’apatia e contare su di un discreto sostegno stellare. I nati in giugno otterranno una grossa soddisfazione o brinderanno ad una ricorrenza. Il 1° maggio ci sarà qualcosa da festeggiare.

CANCRO: Gli influssi di un Marte capriccioso si faranno sentire portando l’ansia alle stelle e rendendo i nervetti talmente tesi dallo sbottare per un nonnulla… In aggiuntiva una persona capricciosa o squinternata avrà il potere di risucchiare la pazienza, un acciacco andrà sottoposto al vaglio di un medico e un evento ridicolo costellerà il week-end… Probabile combino per una pizza, cena o evasioni in occasione del 1° maggio. Consulente da interpellare per un parere.

LEONE: Sentendo opinioni contrastanti non saprete a chi credere e come muovervi, ma basterà ascoltare il sesto senso per veder chiaro in una faccenda dai contorni oscuri. Se antecedentemente alle prese con fastidi o perplessità, sappiate che le cose varieranno e che maggio accrescerà l’opportunità di accedere ad una maggiore serenità. Nel fine settimana concedetevi una salubre distrazione e, se il 1° maggio ricevete un invito, accettatelo. Domenica pazzerella.

VERGINE: Essendo l’ora della riscossa datevi una smossa affinché ciò che non aggrada prenda una piega diversa considerando che dipenderà unicamente da voi accampare dei diritti e farvi rispettare! In concomitanza apprestatevi a delle incredibili scoperte, una chiamata inaspettata, cosine da sistemare, guizzi di gioia e faccende da inquadrare. Sul lavoro non mancheranno dei parapiglia e dovrete compiere una scelta. Solennizzate i giorni festivi concedendovi una piccola follia.

BILANCIA: Imparate ad avere fiducia nelle vostre capacità, a non farvi calpestare da chi fa dell’arroganza un’arma di oppressione e, se possibile, evadete dalla routine, approfittando del festivo ponticello anche perché abbisognate di respirare aria tersa al di là di tutte le rogne quotidiane! A titolo preventivo, controllate la pressione, salvaguardate la vista e, per purificare l’organismo, bevete due tazze di tè verde al dì! Venerdì scompaginato.

SCORPIONE: Con la Luna che, proprio il 1° maggio si fa bella piena nella vostra costellazione, le giornate saranno piuttosto movimentate ed annoveranti delle incavolature ma anche delle soddisfazioni atte a ripagarvi di svariati magoni. Una donna farà incavolare, un’altra vi inorgoglirà mentre, talune questioni, piglieranno una piega impensata. Sorprese od incontri casuali in vista, diletti nei giorni di festa e comunicato atto a sbalordirvi. Mal di schiena o cervicali.

SAGITTARIO: Non fate progetti che all’ultimo istante potrebbero subire delle interferenze e contate molto sull’appoggio di un Saturno così bonaccione dal salvarvi da ogni simbolico burrone! Qualche nativo si troverà alle prese con fogli da firmare, esperti da consultare, un viavai di annunci e un elemento da sbarco a cui cantarle chiare. Taluni accoppiati battibeccheranno altri invece a qualcosa di importante brinderanno. Comunque sia il 1° maggio sarà per tutti importante!

CAPRICORNO: Se passati attraverso il vaglio di mesi impegnativi abbiate fiducia in quanto le cose stanno pian piano per cambiare: ragion per cui, per il momento, accontentatevi di ciò che passa il convento mantenendo la calma in ogni frangente e condividete idee ed interessi con chi la pensa come voi scartando tipi capaci solo di criticare e polemizzare. Possibile adesione ad una festa o cerimonia. Con l’appoggio delle stelle trascorrerete un week end e un 1° maggio simpatici ed appaganti.

ACQUARIO: La quadratura del plenilunio accenderà micce strane nel senso di portarvi da un lato a riuscire in un intento e dall’altro ad andare in tilt per delle note stridenti preposte a farvi cambiar d’umore celermente. I corrucci persistono ma pensare un po’ a voi stessi rendesi indispensabile: ragion per cui coccolatevi, rinnovatevi e siate ottimisti! Fiere, cerimonie o viaggi a cui aderire. Per il 1° maggio combinate un ritrovo o un salubre viaggetto. Pressione da controllare.

PESCI: L’ottimismo è il rimedio per ogni male: per tal motivo il mostrarvi positivi attirerà la buona sorte e se qualcosina non funge tranquillizzatevi perché presto vedrete risolversi nel migliore dei modi una angustiante faccenda. Qualcuno ha commesso degli immani errori nei vostri confronti ed è giusto che vi facciate valere! Se invece la stanchezza la fa da padrona approfittate del ponticello del 1° maggio per andare da qualche parte od organizzare una cena.

Con l’augurio che le stelle di maggio di un sogno realizzato vi facciano omaggio…