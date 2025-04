Sanremo: morte di una anziana a Casa Serena nel settembre del 2021, condannati i due medici

Sono stati condannati, questa mattina in Tribunale ad Imperia, i medici di Casa Serena, Franco Bonello (direttore sanitario) ed Ezio Magrino. Il primo è stato condannato a 9 mesi di reclusione (pena sospesa) e al pagamento di una provvisionale di 200mila euro. Il secondo a 6 mesi.

I due dottori erano accusati di omicidio colposo per la morte di Francesca Gemelli, ospite della casa di riposo pubblica di Sanremo, morta nel settembre del 2021. L’anziana, secondo quanto ricostruito, sarebbe deceduta a causa di strangolamento con la cintura di contenzione utilizzata per limitarne i movimenti. Il trattamento, prescritto dai medici per ragioni di sicurezza, era stato messo in atto a causa della tendenza della donna a divincolarsi, comportamento che pochi giorni prima della sua morte l'aveva già portata a cadere e a subire la frattura di una gamba.

A difendere gli imputati sono gli avvocati Gabriele Cascino del foro di Imperia e Andrea Vernazza del Foro di Genova, mentre la parte offesa era rappresentata dall’avvocato Luigi Patrone. Gli avvocati difensori, in attesa di conoscere le motivazioni, hanno confermato che ricorreranno in appello.