 / Cronaca

Cronaca | 17 dicembre 2025, 12:41

Badalucco, mobilitazione di soccorsi nel centro storico: uomo colto da malore, accertamenti in corso

Interventi in via Boeri Giobatta dopo un malore avvenuto in un’abitazione del centro storico. In corso verifiche su una possibile fuga di gas, una persona trasportata in ospedale per accertamenti

Mobilitazione di soccorsi questa mattina nel centro di Badalucco, dove un uomo di origine straniera è stato colto da un malore all’interno di un’abitazione. Le cause non sono al momento chiarite e sono in corso accertamenti per capire se l’episodio possa essere collegato a una fuga di gas o ad altre forme di intossicazione.

Secondo quanto emerso, nella notte si sarebbero verificati uno o due casi di intossicazione all’interno di una casa del centro. Una persona è stata trasportata in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.

In via Boeri Giobatta, nei pressi del ristorante Canon d’Oro, sono intervenuti i tecnici della società del gas, che stanno effettuando sopralluoghi nell’abitazione interessata e in quelle contigue. Sul posto sono presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati nelle verifiche e negli accertamenti di competenza.

La situazione è sotto controllo, ma le verifiche proseguiranno nelle prossime ore per chiarire con precisione l’origine del malore e degli episodi di intossicazione segnalati.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium