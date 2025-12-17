Badalucco, mobilitazione di soccorsi nel centro storico: uomo colto da malore, accertamenti in corso

Mobilitazione di soccorsi questa mattina nel centro di Badalucco, dove un uomo di origine straniera è stato colto da un malore all’interno di un’abitazione. Le cause non sono al momento chiarite e sono in corso accertamenti per capire se l’episodio possa essere collegato a una fuga di gas o ad altre forme di intossicazione.

Secondo quanto emerso, nella notte si sarebbero verificati uno o due casi di intossicazione all’interno di una casa del centro. Una persona è stata trasportata in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.

In via Boeri Giobatta, nei pressi del ristorante Canon d’Oro, sono intervenuti i tecnici della società del gas, che stanno effettuando sopralluoghi nell’abitazione interessata e in quelle contigue. Sul posto sono presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati nelle verifiche e negli accertamenti di competenza.

La situazione è sotto controllo, ma le verifiche proseguiranno nelle prossime ore per chiarire con precisione l’origine del malore e degli episodi di intossicazione segnalati.