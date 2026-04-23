Incendio di vegetazione vicino allo stadio di Sanremo, rapido intervento dei Vigili del fuoco evita danni maggiori (Foto)

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, quando un incendio di vegetazione è divampato in Corso Giuseppe Mazzini, nei pressi dello stadio Comunale. L’allarme è scattato poco prima delle 20, con l’immediato intervento di una squadra del distaccamento locale dei Vigili del fuoco. Giunti sul posto, gli operatori hanno trovato le fiamme che avevano già interessato una porzione di vegetazione e due alberi, con il rischio concreto che il rogo potesse estendersi rapidamente.

Grazie alla tempestività dell’intervento, i pompieri sono riusciti a circoscrivere e spegnere l’incendio, evitando che si propagasse alla vegetazione circostante e, soprattutto, alla zona delle tribune dello stadio. Come riferito nel comunicato, "le fiamme sono state domate in breve tempo, impedendo conseguenze più gravi per l’area limitrofa". Le operazioni non si sono concluse con lo spegnimento: i Vigili del fuoco hanno infatti proseguito con le attività di bonifica e messa in sicurezza, terminate intorno alle 21:30.

Non si registrano feriti né danni a strutture, ma resta alta l’attenzione per episodi simili, soprattutto in zone dove la vegetazione può favorire una rapida propagazione del fuoco.