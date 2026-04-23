Bordighera, controlli straordinari nell'operazione 'Alto Impatto': 114 identificati e sanzioni a due attività commerciali

E' stata condotta a Bordighera, dalle forze dell'ordine del territorio, un’operazione straordinaria di controllo del territorio denominata “Alto Impatto”, in attuazione delle direttive del Questore di Imperia Andrea Lo Iacono, d’intesa con il Prefetto Antonio Giaccari. L’intervento ha visto la partecipazione congiunta di diverse forze dell’ordine: Polizia di Stato, con il Commissariato di Ventimiglia, il Reparto Prevenzione Crimine Liguria e la Questura di Imperia, insieme ai Carabinieri, alle unità cinofile della Guardia di Finanza e alla Polizia Locale di Bordighera.

Il servizio, coordinato dal Commissario della Polizia di Stato Salvatore Crupi, ha interessato le aree ritenute più sensibili della città, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione e alle zone segnate da fenomeni di degrado e illegalità. Nel corso dell’operazione sono stati effettuati controlli anche su diversi esercizi pubblici e attività commerciali, durante i quali sono emerse alcune irregolarità amministrative, con la conseguente elevazione di sanzioni nei confronti degli esercenti non in regola. Il bilancio complessivo dell’attività parla di 114 persone identificate, di cui 25 con precedenti di polizia, 55 veicoli controllati, diverse violazioni al Codice della Strada e 5 esercizi pubblici ispezionati, con sanzioni a carico di due attività.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, finalizzato a garantire elevati standard di sicurezza e legalità, anche attraverso una presenza costante e visibile delle forze dell’ordine.