Pedone investito a Santo Stefano al Mare sulla via Aurelia: intervento dell’elisoccorso, ferito in codice giallo

Un pedone di 30 anni è stato investito nel pomeriggio lungo la via Aurelia Ponente, nel territorio di Santo Stefano al Mare. Ancora in fase di accertamento la dinamica dell’incidente, su cui stanno lavorando le autorità competenti. E' stato inizialmente attivato anche l’elisoccorso, ma l’intervento è stato successivamente annullato dopo l’arrivo dell’automedica, che ha preso in carico il ferito direttamente sul luogo dell’impatto.

L’uomo è stato valutato in codice giallo, indicativo di una media gravità, e dopo le prime cure è stato trasportato al ospedale di Imperia per ulteriori accertamenti e trattamenti. Le sue condizioni non sarebbero critiche, ma resta sotto osservazione. “La situazione è stata gestita rapidamente grazie al tempestivo intervento dei soccorsi”, fanno sapere fonti sanitarie.