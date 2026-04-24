Aggressione di Capodanno a Bordighera, lunedì il giorno della verità: attesa la sentenza nel processo Oliva-Postu

Potrebbe arrivare lunedì 27 aprile uno dei passaggi decisivi di una delle vicende giudiziarie più seguite degli ultimi mesi nel Ponente ligure. In tarda mattinata, davanti al tribunale di Imperia, è infatti in programma la discussione del rito abbreviato nel procedimento legato all'aggressione avvenuta nella notte di San Silvestro 2024 a Bordighera ai danni di Andrea Oliva, titolare del bar Night & Day.

Secondo quanto filtra dagli ambienti giudiziari, non sarebbero previste discussioni particolarmente lunghe e non è escluso che, al termine dell’udienza, possa arrivare già la sentenza del Gup Flavio Tovani. Al momento non vi sono conferme ufficiali, ma la possibilità di una decisione nella stessa giornata resta concreta. Il caso aveva profondamente colpito la comunità di Bordighera e l’intero comprensorio. Secondo la ricostruzione accusatoria, Oliva sarebbe stato colpito con tre pugni al volto da Caesar Postu, cittadino moldavo residente in città. L’episodio si consumò all’interno del locale durante la notte di Capodanno. Le conseguenze per la vittima furono pesantissime: Oliva riportò gravi lesioni e venne ricoverato in ospedale.

Nel corso delle prime fasi del procedimento, una valutazione iniziale aveva ipotizzato che il gesto potesse essere maturato come reazione a una provocazione, interpretazione contestata con fermezza dalla parte offesa e dai suoi legali. Il processo si sta celebrando con rito abbreviato, formula richiesta dalla difesa dell’imputato, rappresentata dall’avvocato Massimiliano Orrù, e che consente la decisione sulla base degli atti raccolti durante le indagini, senza il dibattimento ordinario. Nei mesi scorsi si è inoltre costituito parte civile l’avvocato Marco Bosio, in rappresentanza del padre di Oliva – sia come genitore sia come amministratore di sostegno del figlio – oltre che della madre e della sorella Tania.

Sul tavolo del giudice vi sono gli elementi raccolti dagli inquirenti: testimonianze, immagini di videosorveglianza e accertamenti tecnici che dovranno chiarire definitivamente dinamica dei fatti, responsabilità e conseguenze penali.