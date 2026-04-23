Incendio boschivo sulle alture di Ospedaletti tra via Garibaldi e viale dei Pepi: fiamme, fumo e soccorsi in corso

Incendio boschivo e di sterpaglie, sulle immediate alture di Ospedaletti, tra via Garibaldi e viale dei Pepi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo, che hanno lavorato per non far avvicinare le fiamme alle molte abitazioni presenti nella zona.

Non si registrano danni o feriti mentre le fiamme sembra che il fuoco sia partito da un ‘abbruciamento’ acceso nella zona, vicino alla strada. Le fiamme inizialmente erano altissime ed il fumo visibile da tutta la cittadina delle rose. L’operazione di spegnimento è ancora in corso ad opera di Vigili del Fuoco e Protezione Civile.

Sul posto anche la Polizia Municipale e gli agenti del Commissariato mentre la strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.