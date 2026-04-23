Sanremo, cade da un terrazzo nella notte: 42enne in codice rosso trasportato in elicottero al Santa Corona

Mobilitazione di soccorsi, questa notte poco prima delle 4 in via Pietro Agosti a Sanremo per la caduta da un terrazzo di un 42enne di origine sudamericana.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 ed un’ambulanza della Misericordia Sanremo. Viste le condizioni dell’uomo è stato chiesto l’ausilio dell’elicottero Grifo che, atterrato a Capo Verde, ha caricato l’uomo per poi portarlo in ospedale al Santa Corona di Pietra Ligure, in codice rosso di massima gravità.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato di Sanremo, che stanno svolgendo le indagini del caso per capire cosa sia realmente accaduto.