Sanremo: Villa Peppina nel degrado ed appello delle famiglie: “Serve più cura e sicurezza per il parco dei nostri bambini”

Una segnalazione accorata ma dai toni costruttivi arriva dalle famiglie degli asili Mary Poppins, Arcobaleno, Villa Peppina e del Castillo, insieme ad alcune cittadine del quartiere Polo Nord. Al centro dell’attenzione, lo stato attuale di Villa Peppina, un’area verde considerata da molti un punto di riferimento per bambini e ragazzi. In una lettera inviata alla redazione, le firmatarie descrivono un parco che oggi appare bisognoso di maggiore cura e manutenzione, evidenziando alcune criticità legate alla gestione quotidiana. “Il parco è completamente abbandonato”, scrivono, sottolineando come orari poco chiari, servizi igienici non accessibili e giochi usurati rendano difficile una fruizione serena dello spazio.

Tra le situazioni segnalate, particolare attenzione viene posta alla condizione di alcune strutture: il pilastro dell’ingresso secondario, ad esempio, viene indicato come deteriorato e meritevole di verifica, così come il campo da basket, descritto come “in condizioni tali da limitarne l’utilizzo”. Non manca però uno sguardo propositivo: secondo le famiglie, proprio quell’area sportiva potrebbe rappresentare un’opportunità, se recuperata, anche attraverso la collaborazione con associazioni del territorio. A rendere più urgente la richiesta è anche il ritrovamento, definito “preoccupante”, di un oggetto potenzialmente pericoloso nel prato, episodio che ha contribuito ad aumentare la percezione di insicurezza.

Villa Peppina, ricordano le mamme, rappresenta uno dei pochi spazi di aggregazione disponibili nella zona centrale, non solo per i più piccoli ma anche per gli adolescenti. In un contesto sociale in cui si avverte sempre più il bisogno di luoghi di incontro reali, il parco assume quindi un valore che va oltre il semplice svago. Da qui l’appello alle istituzioni: “Chiediamo un intervento urgente per la messa in sicurezza e la riqualificazione dell’area”. Le richieste riguardano interventi concreti come il ripristino dei giochi, la sistemazione delle strutture, una manutenzione più costante e il recupero degli spazi sportivi.

“Restituire Villa Peppina alla comunità significa garantire sicurezza e benessere ai nostri figli”, concludono le firmatarie, auspicando che la loro segnalazione possa contribuire ad accendere l’attenzione su un luogo caro al quartiere.