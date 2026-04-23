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Cronaca | 23 aprile 2026, 13:35

Sanremo, revocato il divieto di balneazione nell’area Trento Trieste dopo le analisi Arpal

Via libera alla balneazione nel tratto tra la foce del torrente San Francesco e la scogliera del Morgana: i controlli hanno confermato la piena idoneità delle acque

Sanremo, revocato il divieto di balneazione nell’area Trento Trieste dopo le analisi Arpal

A seguito dell’esito favorevole delle analisi effettuate da Arpal, a Sanremo è revocato il divieto di balneazione temporaneo nell’area Trento Trieste, ossia per il tratto di litorale che si estende tra la foce del torrente San Francesco e la scogliera antistante l’edificio “Morgana” (escluse).

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