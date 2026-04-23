Sanremo, revocato il divieto di balneazione nell’area Trento Trieste dopo le analisi Arpal

A seguito dell’esito favorevole delle analisi effettuate da Arpal, a Sanremo è revocato il divieto di balneazione temporaneo nell’area Trento Trieste, ossia per il tratto di litorale che si estende tra la foce del torrente San Francesco e la scogliera antistante l’edificio “Morgana” (escluse).
In Breve
giovedì 23 aprile
mercoledì 22 aprile
martedì 21 aprile
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Politica
Politica
Politica
Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?