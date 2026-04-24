SìAmo Camporosso: "Parcheggio di corso Repubblica senza sicurezza" (Foto)

"Il parcheggio di corso Repubblica a Camporosso è senza sicurezza, così si mette a rischio chiunque, soprattutto i bambini. Si fanno lavori pubblici e poi si lasciano a metà, senza nemmeno garantire la sicurezza minima" - denuncia il gruppo consiliare SìAmo Camporosso, composto dai consiglieri comunali di minoranza Maurizio Morabito, Domenica Arsi e Marco Bertaina, segnalando la situazione del parcheggio comunale di corso Repubblica, recentemente interessato da lavori di asfaltatura, probabilmente legati alla futura installazione di un’ecoisola.

"Dalle immagini è evidente come la nuova area realizzata termini nel vuoto, senza alcuna protezione adeguata. Non ci sono parapetti, non ci sono barriere: solo una recinzione provvisoria con del nastro, assolutamente insufficiente" - dicono i consiglieri comunali di minoranza - "Una situazione che rappresenta un rischio concreto: qui basta un attimo di distrazione e un bambino può cadere ma anche un adulto, scendendo dall’auto, può trovarsi in pericolo. È inaccettabile che un’area pubblica venga lasciata in queste condizioni".

"Il punto più critico è un altro: il parcheggio è aperto e utilizzato. Questo significa che il Comune ha reso fruibile uno spazio che non è in sicurezza. È una responsabilità gravissima" - mette in evidenza il gruppo consiliare SìAmo Camporosso che ha già inviato una Pec all’Amministrazione chiedendo chiarimenti e un intervento immediato - “Prima si mettono in sicurezza le aree, poi si aprono ai cittadini. Non il contrario. Qui invece si procede al contrario, con superficialità".

Infine, la minoranza fa l’affondo politico: "Questa è l’ennesima dimostrazione di una gestione del patrimonio pubblico fatta senza attenzione e senza programmazione. La sicurezza non è un dettaglio ma una priorità assoluta".