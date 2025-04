Vallecrosia, il candidato sindaco Marilena Piardi presenta la sua squadra: "Cittadini in Comune" (Foto e video)

"Oggi non è solo il giorno in cui presentiamo ufficialmente la nostra lista: è il giorno in cui scegliamo di metterci a disposizione, ancora una volta, per Vallecrosia. Noi ci siamo. Sono orgogliosa della squadra formata sette anni fa e di quella che oggi mi accompagna, una squadra che ha scelto di mettersi a disposizione della città con coraggio, visione e spirito di servizio. Vogliamo continuare a occuparci della città come abbiamo sempre fatto per farla crescere e ogni voce di questo gruppo ha qualcosa di importante da dire" - dice il candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative a Vallecrosia Marilena Piardi parlando dei candidati nella lista "Cittadini in Comune" che, questa mattina, ha presentato ufficialmente ai cittadini presenti presso la sala conferenze della Croce Rossa di Bordighera.

"Oggi mi presento qui con la consapevolezza del ruolo che potrei essere chiamata a ricoprire. È una responsabilità che sento profondamente e che sono pronta ad assumere perché riconosco quanto delicato sia questo compito. Ci vuole pazienza, capacità, equilibrio. Tre parole che guidano il mio modo di lavorare e che penso siano indispensabili per chi vuole amministrare una città ed essere primo cittadino, il primo tra gli uguali" - mette in risalto Piardi - "Vallecrosia ha bisogno di qualcuno che sappia guidare con fermezza e con lucidità perché le opere da finalizzare, grazie a questa amministrazione, sono assolutamente da portare a termine e nessuno meglio di chi ha sudato su quelle pratiche, combattuto per quei progetti utili alla comunità e creduto nel futuro di Vallecrosia, può garantire continuità. Sono pronta ad assumermi questo incarico per portare continuità".

Marilena Piardi si presenta con una squadra già consolidata, che ha governato Vallecrosia per sette anni, con l'aggiunta di qualche new entry. Armando Biasi, Patrizia Biancheri, Pino Ierace, Sandrino Anastasio, Marco Calipa, Valeria Cannazzaro, Denis Perrone, Enrico Amalberti, Stefano Fullone, Dima Salvaterra, Elisa De Leo e Antonio Galliera sono, infatti, le donne e gli uomini che hanno deciso di mettersi in gioco al fianco dell'attuale sindaco pro tempore di Vallecrosia in vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio.

"La nostra missione è quella di dimostrare, con la stessa concretezza che ha caratterizzato ogni azione degli ultimi anni, che la progettualità di questa amministrazione deve e può continuare. Non si tratta semplicemente di votare una lista. Si tratta di consapevolezza. Bisogna riconoscere ciò che ha funzionato, ciò che è stato costruito con serietà e passione, per poi dimostrare senso di responsabilità: la scelta giusta è non cambiare" - sottolinea Piardi - "Come ben sapete, finora abbiamo preferito la via del silenzio e non per timidezza, come qualcuno cerca di far credere, ma esclusivamente per una questione di rispetto: rispetto verso i cittadini, verso il loro tempo, verso una campagna elettorale che abbiamo voluto evitare diventasse teatro di conflitti inutili. Siamo ben consapevoli che 'questo tempo' ci è stato concesso grazie alla fiducia dei cittadini e lo abbiamo impiegato per amministrare fino all’ultimo giorno, dedicandoci alle cose che contano davvero, invece che alle polemiche. Siamo nel settore del fare, nel settore del sapere e nel settore del conoscere. E' importante sapere il campo delle conoscenze e ognuno di noi ha delle specifiche competenze, abbiamo dimostrato di saper fare e sappiamo anche stare nel mezzo dei cittadini e ascoltare. Siamo in progressione, siamo in divenire e sappiamo continuare".

"Abito nel centro storico ormai da 24 anni" - afferma Patrizia Biancheri, assessore uscente e pensionata - "Quando arrivai nel centro storico trovai un paese un po' abbandonato, era soltanto un dormitorio privo di vita e, quindi, insieme a un gruppo di amici ci siamo detti: 'proviamo a fare qualcosa'. Abbiamo così fondato un'associazione che ancora oggi è esistente. Abbiamo cominciato a fare aggregazione sia per gli adolescenti che per gli anziani. Abbiamo iniziato a fare delle sagre per far conoscere il centro storico. Il nostro slogan è: 'eravamo quattro amici al bar che volevamo cambiare il mondo'. Un po' ci siamo riusciti. Con coraggio ho, perciò, voluto dedicarmi anche alla parte amministrativa per portare una voce al centro storico un po' più pesante. Mi sono candidata come consigliere comunale nel 2018. E' stata una bella esperienza, lo è ancora e, quindi, c'è questa voglia di ricandidarmi perché, anche se sicuramente al centro storico oggi abbiamo dato una luce, una rinascita anche con attività commerciali che hanno aperto, c'è ancora molto da fare. Marilena è una donna capace e determinata, è una forza della natura. E' quello che ci vuole per cambiare Vallecrosia. Nei due anni di Covid Marilena ha dimostrato, con la delega ai servizi sociali, di avere veramente determinazione e voglia. E' stata vicina alle persone che avevano bisogno. Come squadra siamo contenti perché è una donna che ha un metodo di lavoro speciale. E' una persona capace e che sa ascoltare la gente. Sono contenta di essere con lei e di portare avanti questo percorso importante".

"Ho 41 anni e sono una new entry del gruppo" - dichiara Elisa De Leo, impiegata e moglie del sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - "Un grazie va a questa squadra che mi ha accolta in questo progetto di continuità. Trovo insostenibile l'ipotesi di fare retromarcia in un momento di crescita per Vallecrosia. Ho apprezzato tantissimo l'impegno, la costanza e la competenza nell'amministrare Vallecrosia in questi anni. Mi rivolto ai cittadini dicendo loro che Marilena Piardi sta già ricoprendo un ruolo importante in questo momento avendo responsabilità come sindaco pro tempore e, quindi, dal quel giorno lei è presente quotidianamente con competenza e Vallecrosia deve continuare così. Mi metto a disposizione di questa continuità con le mie competenze, la mia determinazione, la mia buona volontà e con tanta motivazione. Voglio rafforzare quelli che sono i rapporti con le istituzioni e con le realtà associative del territorio. Voglio pensare al rilancio turistico di Vallecrosia con piani e strategie comunicative ampliando quelli che sono i servizi a disposizione dei cittadini e dei turisti con un occhio di riguardo ai giovani".

"Ho 28 anni e sono la rappresentante giovane del gruppo" - fa sapere Valeria Cannazzaro, interior designer e consigliere comunale uscente - "Sono consapevole di ricandidarmi in un gruppo che mi ha formato molto a livello di determinazione, di concretezza e di competenze. In particolar modo mi sono occupata di un settore che viene sempre considerato molto tecnico e lontano da quella che è l'amministrazione che è il settore urbanistico. Credo che sia proprio il settore urbanistico a dare lo sviluppo del nostro territorio e della nostra città perché riuscire ad aggiornare il piano urbanistico e riuscire ad agevolarlo con norme burocratiche molto più snelle e leggere fa sì che gli investitori riescano a venire sul nostro territorio per sviluppare nuove iniziative di crescita sia per la cittadinanza stessa che per la città in tutto il suo complesso. Ho, inoltre, collaborato in un progetto volto a rendere una nuova identità a questa città che è il progetto Visit Vallecrosia, che è un brand che sta prendendo il suo spazio sia a livello comunale che estero per far conoscere la nostra città in maniera più decisa e orgogliosa. Marilena è, secondo me, la persona più capace, utile e valida a potare avanti questo progetto di continuità e lo sviluppo della città".

"Da poco sono in pensione. Ho deciso di candidarmi con questo gruppo perché credo nella continuità del lavoro che questa amministrazione ha svolto negli anni precedenti e che sta svolgendo tuttora con capacità" - dice Dima Salvaterra, pensionata - "Attualmente collaboro attivamente con la Polisportiva Vallecrosia Academy che vanta duecento tesserati. Sento un forte desiderio di collaborare come volontaria in questa associazione. Ho conosciuto Marilena in varie occasione e ritengo che sia una persona seria, capace e determinata, che è in grado di portare avanti il lavoro che fino ad ora l'amministrazione ha svolto. E' giusto e doveroso che le donne facciano parte di un'amministrazione comunale perché secondo me hanno una marcia in più".

"Ho 62 anni e tra poco sarò pensionato" - annuncia Giuseppe Ierace detto Pino, assessore uscente e capo del reparto macelleria - "Sono uno dei veterani, sette anni fa mi sono candidato con Armando e anche prima ho fatto un'esperienza con lui nel 2010. Amo impegnarmi nel sociale e per il bene comune. Sono una persona concreta. Sette anni fa abbiamo preso una città che sicuramente non era nelle condizioni in cui è adesso. Credo fermamente nel lavoro di squadra, nel lavoro che ha fatto questa amministrazione e credo fermamente che non sia il caso di fermarci. Marilena, secondo me, è colei che può guidarci nella maniera migliore verso il futuro di questa città. Noi ci siamo stati, ci siamo e ci saremo. Ci abbiamo messo tanta energia e tanto cuore. Credo fermamente che questo gruppo abbia le carte in regola per amministrare altri cinque o dieci anni per completare l'opera di rinnovamento della città".

"Ho 50 anni, mi ricandido perché ci tengo a Vallecrosia. Sono sempre in prima linea, ascolto sempre le segnalazioni dei cittadini cercando di risolvere in poco tempo tutti i problemi" - sottolinea Denis Perrone detto 'Il biondo', assessore uscente e coltivatore diretto - "Trovo in Marilena una donna con due marcie in più, vive in comune. Trovo una continuità in questa squadra sia tra chi c'era prima e tra coloro che sono arrivati ora. Vallecrosia non può fermarsi, dobbiamo continuare".

"Ho 52 anni, sono un geometra e libero professionista" - interviene Marco Calipa, presidente del consiglio comunale uscente e geometra - "Sono nel gruppo da quando è nato sette anni fa. Mi sono affacciato a questa nuova vita perché non mi piacciono le polemiche e così ho deciso di mettermi in gioco e a disposizione della città e devo dire che il gruppo che ho trovato mi ha aiutato e fatto crescere molto. Sono stato capogruppo nel primo mandato e attualmente sono presidente del consiglio. Sono una persona diversa rispetto a sette anni fa. Ho avuto e tuttora ho la delega allo Sport e ora tutti gli impianti che abbiamo a Vallecrosia sono riqualificati o in via di riqualificazione. Recentemente è stato riqualificato il campetto delle Garibbe, la struttura molto anziana del vecchio pallone di via Roma è stato riqualificato. L'area sul retro che porta alle scale che arrivano al Comune sette anni fa era una discarica a cielo aperto mentre ora è stata completamente ripulita. Anche al campo Zaccari sono pronte a partire le opere per riqualificarlo. Abito a Vallecrosia alta e stiamo lavorando da mesi per portare nuovi parcheggi, un progetto è pronto a partire per dare un campetto e nuovi posti auto al paese. Verrà realizzata una piazzetta in un'area degradata. Questa amministrazione è stata concreta sotto tutti i punti di vista. Abbiamo lavorato finora concretamente con Marilena che si è subito calata nella parte e non si è riscontrato nessun ritardo e l'opera amministrativa sta andando avanti senza nessun problema. Marilena è una persona esemplare sempre presente e attenta".

"Ho 38 anni e lavoro come meccanico a Vallecrosia" - si presenta Antonino Galiera, meccanico - "Ogni giorno vivo Vallecrosia da vicino e voglio dare il mio contributo allo sviluppo della città con l'esperienza e la disponibilità che ho maturato nel tempo Guardando il lavoro fatto dall'amministrazione, progetti realizzati e risultati concreti, ho capito che con questo gruppo è serio e determinato. Mi reputo una persona concreta che ama fare e non promettere. Credo soprattutto in Marilena che con le sue competenze e capacità è la persona giusta per governare questa città".

"Sono nato e vivo a Vallecrosia. Ho investito tutto in questa città" - afferma Sandrino Anastasio, detto 'Caldana', consigliere comunale uscente e commerciante - "Sono a contatto con molta gente, che mi dice i problemi che riferisco ai miei collaboratori che insieme cerchiamo di risolvere. Sette anni fa abbiamo creato una piccola associazione per fare qualcosa per la città e poi questo gruppo che sta amministrando Vallecrosia da sette anni Conosco Marilena da bambina, tanti anni fa l'avevo scelta come capoclasse e ora sono qui per dire che deve essere il sindaco di Vallecrosia perché se lo merita, ha lavorato sempre e molto per Vallecrosia. Noi ci siamo per aiutare sempre la città e tutti i cittadini".

"Abito e lavoro a Vallecrosia e a un certo punto ho pensato di occuparmi della comunità. Sette anni fa abbiamo creato un'associazione, qualcuno ha poi pensato di candidarsi. Nella seconda candidatura sono entrato anche io in amministrazione" - ricorda Stefano Fullone, consigliere comunale uscente e odontotecnico - "E' un gruppo fantastico che mi ha fatto crescere e che mi ha dato anche incarichi importanti, sono infatti attualmente capogruppo. Mi sono messo in gioco per dare una mano. E' un gruppo eterogeneo con competenze e parvenze lavorative, culturali e caratteriali diverse che rendono il gruppo completo. Credo in Marilena alla guida di questo gruppo perché ha dimostrato di saperlo fare, di catalizzare l'attenzione nostra e, quindi, di poter gestire al meglio le difficoltà".

"Ho 50 anni e sono un avvocato con esperienza professionale e politica a livello internazionale" - afferma Enrico Amalberti, consigliere comunale uscente e avvocato - "In questo percorso amministrativo mi sono in particolare dedicato ai rapporti transfrontalieri e alle relazioni con il cittadino. E' un percorso che mi ha gratificato perché ha collimato il mio impegno civico al mio desiderio e alla mia volontà di una Vallecrosia sicuramente più aperta e connessa. Il nostro percorso biennale è stato fondamentale per la continuità del miglioramento della città di Vallecrosia è per questo che sono pronto a candidarmi al fianco di Marilena perché la ritengo, in questo particolare momento, la persona più adatta per competenze, capacità e organizzazione a continuare il percorso di evoluzione della nostra città. Noi ci siamo".

"Marilena è una persona che incarna e rappresenta quello che è l'ideale di cittadino in comune e cioè la competenza, la serietà, la presenza, la sincerità e l'onestà. E' una donna che ama la sua città e che si impegna affinché il bene del cittadino sia prima di quello che deve essere il bene personale perché aiutando gli altri non si lascia indietro nessuno" - mette in risalto Armando Biasi, ex sindaco di Vallecrosia, geometra e attuale consigliere regionale - "In sette anni ha portato avanti delle deleghe molto complesse che incarnano lo spirito della comunità. Credo che Marilena rappresenti la continuità del modello amministrativo. La città cresce se ognuno porta avanti un pezzettino di questo impegno. Sono un cittadino nato, cresciuto e che ha un'attività a Vallecrosia mi sento sereno e sicuro di essere in buone mani. Siamo uniti per vincere. Essendo stato eletto in regione voglio essere d'aiuto a Marilena e a chi amministrerà la città come il tredicesimo. Sono grato a Marilena che ha preso la staffetta al mio precedente mandato, sono grato alla squadra perché ha energia e amore per amministrare la città. La mia candidatura è per sostenere Marilena, il gruppo e per dimostrare che non sono scappato".

Tra i numerosi presenti anche amministratori locali di altre città, come il presidente del consiglio comunale a Ventimiglia Roberto Nazzari.