Vallecrosia, messa in sicurezza della torre saracena. Marilena Piardi: "Possiamo procedere con l'affidamento dei lavori" (Foto e video)

"Finalmente, dopo tanto tempo, si sta concludendo il percorso per affidare a una ditta i lavori per la messa in sicurezza della torre saracena. Lunedì verranno aperte le buste così potremo procedere con l'affidamento". Lo annuncia il sindaco pro tempore e candidato sindaco di Vallecrosia Marilena Piardi.

Un intervento di messa in sicurezza e riqualificazione con restauro che sarà possibile grazie a un finanziamento di 360mila euro da parte del Ministero della Cultura. "E' stato un percorso lungo perché nonostante abbiamo vinto un bando a cui abbiamo partecipato nel 2022, la burocrazia italiana ha imposto degli step, che sono stati rispettati, ha rallentato l'inizio dei lavori" - fa sapere il sindaco pro tempore Marilena Piardi spiegando i motivi che hanno rallentato i lavori di messa in sicurezza del simbolo storico del borgo antico - "Quando è uscito il bando, abbiamo mandato il progetto, redatto da un tecnico, che è stato accettato e abbiamo così vinto 360mila euro. Seguendo i diversi step previsti, però, l'iter si è fermato alla Sovraintendenza di Roma e così abbiamo sollecitato affinché si potessero iniziare i lavori. Siamo stati addirittura chiamati dal Ministero della Cultura per chiederci il motivo per cui non iniziavamo i lavori. Abbiamo così chiesto al Ministero della Cultura di farci da tramite con la Sovraintendenza per sbloccare la pratica e così è stato. La pratica è finita alla Sovraintendenza di Genova, che ci ha fatto alcune osservazioni, ma finalmente dopo tre anni potremo procedere con i lavori".

Un monumento storico importante per Vallecrosia che diventerà anche un luogo educativo e di attrazione culturale. "Sono contenta di poter annunciare che finalmente potremo dare un nome alla ditta che metterà in sicurezza questo luogo di storia importante per Vallecrosia" - dice il candidato sindaco con la lista 'Cittadini in comune' Marilena Piardi - "E' solo uno degli interventi previsti per riqualificare il centro storico, per dare valore a ciò che siamo stati e costruire spazi per ciò che vogliamo diventare. Tra cultura, commercio, sport e accessibilità, ogni intervento parla di una città che non dimentica il passato ma investe con coraggio nel presente e nel futuro".

Nel programma elettorale di Marilena Piardi e della sua squadra, 'Cittadini in Comune', sono, infatti, previsti diversi interventi per migliorare e riqualificare il centro storico: il completamento della nuova piazzetta tra via dei Grossi e via dei Martiri, che diventerà, perciò, uno spazio rinnovato per favorire la socialità e valorizzare l’ingresso al cuore storico della città; promuovere eventi culturali, musicali ed artistici visto che il centro storico rivive con iniziative per cittadini, giovani e turisti, dando spazio alla creatività; incentivi ed agevolazioni per lo sviluppo di nuove attività commerciali e turistico-ricettive affinché vi siano più opportunità per chi investe nel territorio, creando, così, lavoro e animando il centro storico; la realizzazione del marciapiede dal centro storico al cimitero di Vallecrosia per creare un percorso più sicuro e accessibile; la realizzazione di nuove aree a parcheggio più accessibili per chi visita o lavora nel centro, con attenzione alla mobilità; la realizzazione del campetto sportivo polifunzionale che sarà uno spazio per i giovani e le famiglie, che unirà sport, gioco e inclusione; la riqualificazione delle aree e dei beni confiscati (tensostruttura) per restituire valore e funzione a spazi inutilizzati, trasformandoli in risorse per la collettività; il rifacimento-sistemazione di via 25 Aprile e di via Trincea; migliorare la viabilità e il decoro urbano per una città più sicura e ordinata; la realizzazione di un nuovo spazio culturale (ex chiesa) per dare nuova vita a luoghi storici, trasformandoli in centri culturali accessibili a tutti; l'implementazione di servizi accessori per l’accessibilità e la visibilità del centro storico con segnaletica, arredo urbano e illuminazione per rendere il centro più fruibile e accogliente; il miglioramento delle vie di accesso al centro storico con percorsi più agevoli e sicuri per cittadini e visitatori; il completamento della nuova piazzetta, uno spazio restituito alla città con funzione aggregativa e identitaria, e il progetto di ristrutturazione dell'ex scuola per il recupero intelligente di edifici esistenti, per nuovi usi culturali, educativi o sociali.